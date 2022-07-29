Dünya Rus gazı kesilen ülkedeki enerji krizinde son perde Almanlara soğuk duş
AVRUPA

Rus gazı kesilen ülkedeki enerji krizinde son perde: Almanlara soğuk duş

Rusya’nın Ukrayna topraklarında sürdürdüğü savaş, insani boyutu bir yana, dünya çapında, çok büyük bir ekonomik krizde de yol açtı. Rusya’nın Avrupa’ya sağladığı doğalgazda kesintiye gitmesi AB ülkelerinde büyük bir panik havası yaratırken, en zor durumda kalan ülke olan Almanya’nın Hannover kenti, Rusya kaynaklı doğalgaz krizi nedeniyle tüm kamu binalarında ısıtmayı kapattı ve soğuk duşlara geçti.

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Haber Merkezi Diğer
Rus gazı kesilen ülkedeki enerji krizinde son perde: Almanlara soğuk duş
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Rusya, Almanya'nın gaz arzını önemli ölçüde azalttıktan sonra Hannover kenti sıcak suyu kapatan ilk büyükşehir oldu. Almanya'nın kuzeyindeki Hannover kenti, enerji tasarrufu amacıyla kamu binalarında veya yüzme havuzlarında, spor salonlarında ve spor salonlarındaki duşlarda el yıkamak için sıcak suyun artık mevcut olmayacağına karar verdi. Enerji tasarrufu için halka açık çeşmeler de kapatılıyor ve belediye binası ve müzeler gibi büyük binalarda gece ışıkları olmayacak.

Almanya'da elektrik tasarrufu: Kamu binaları gece ışıklandırılmayacak
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AMAÇ ENERJİ TÜKETİMİNİ AZALTMAK

Belediye Başkanı Belit Onay, hedefin büyük şehirler için önemli bir zorluk teşkil eden "yaklaşan gaz kıtlığına" tepki olarak şehrin enerji tüketimini yüzde 15 azaltmak olduğunu söyledi. Kurallar ısıtma için de geçerli. Kamu binalarında her yıl nisan ayından eylül ayının sonuna kadar ısıtma yapılmayacak, oda sıcaklıkları yılın geri kalanında maksimum 20 derece ile sınırlı olacak.

  • Almanlara kapsamlı gaz azaltma önlemleri ve enerji faturalarında ek ücretler beklemeleri söylendi.

AB, bu kış Rus gazına olan talebi yüzde 15 oranında düşürmeyi kabul etti.

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