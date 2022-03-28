Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rus ordusu İrpinden tamamen çıkartıldı Temizlik operasyonu yapılıyor
AVRUPA

Rus ordusu İrpin'den tamamen çıkartıldı: 'Temizlik operasyonu' yapılıyor

Rus ordusunun Ukrayna'nın İrpin şehrinden tamamen çıkartıldığı bildirildi. Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, yayınladığı video mesajında, "Bugün iyi bir haberimiz var, İrpin şehri kurtarıldı. Şimdi 'temizlik operasyonu' yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rus ordusu İrpinden tamamen çıkartıldı: Temizlik operasyonu yapılıyor
Arşiv

Ukrayna'nın İrpin şehrinin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, yayınladığı video mesajında, daha önce Rus ordusunun girdiği Kiev yakınlarındaki İrpin şehrinden Rus birliklerinin tamamen çıkartıldığını söyledi.

"TEMİZLİK OPERASYONU YAPILIYOR"

  • Markuşin, "Bugün iyi bir haberimiz var, İrpin şehri kurtarıldı. Şimdi 'temizlik operasyonu' yapılıyor." dedi.

"TEKRAR SALDIRI OLABİLİR, SAVUNMA PEKİŞTİRİLECEK"

Tehlikeli olduğu için halkın şehre dönmesine hala izin verilmediğini dile getiren Markuşin, Rus ordusunun ileride kente saldırı yapabileceğini ve bundan dolayı kentin savunmasını pekiştireceklerini sözlerine ekledi.

Markuşin, Rus ordusunun kentten çıkartılmasından dolayı Ukrayna silahlı kuvvetlerine teşekkür etti.

İstanbul'da gerçekleşecek olan müzakerelerin yeri ve saati açıklandı
GÜNDEM
İstanbul'da gerçekleşecek olan müzakerelerin yeri ve saati açıklandı

Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgeleri Rusya’ya bağlanmak için referandum planlanıyor
DÜNYA
Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgeleri Rusya’ya bağlanmak için referandum planlanıyor
MHPden asgari ücret müjdesi

MHP'den asgari ücret müjdesi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük'​ deyip yazı işaret ettiler.
Yine mağduriyet yine İETT

Yine mağduriyet yine İETT

Seyir halindeyken alev alev yandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalar.

​Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 10.30'da gerçekleşecek.

​A Milli Takım, Çalık ailesine misafir oldu.

​Kötü şöhretli snipper 'Bagira' Ukrayna güçleri tarafından yakalandı.
A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu

A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu

​Burak Yılmaz'ın vedası sonrasında pazubandı el değiştirdi.

20 yaşındaki Hüseyin yaşam savaşını kaybetti.

​23 günlük yaşam savaşını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.