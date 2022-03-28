Rus ordusu İrpin'den tamamen çıkartıldı: 'Temizlik operasyonu' yapılıyor

Ukrayna'nın İrpin şehrinin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, yayınladığı video mesajında, daha önce Rus ordusunun girdiği Kiev yakınlarındaki İrpin şehrinden Rus birliklerinin tamamen çıkartıldığını söyledi.

"TEMİZLİK OPERASYONU YAPILIYOR"

Markuşin, "Bugün iyi bir haberimiz var, İrpin şehri kurtarıldı. Şimdi 'temizlik operasyonu' yapılıyor." dedi.

"TEKRAR SALDIRI OLABİLİR, SAVUNMA PEKİŞTİRİLECEK"

Tehlikeli olduğu için halkın şehre dönmesine hala izin verilmediğini dile getiren Markuşin, Rus ordusunun ileride kente saldırı yapabileceğini ve bundan dolayı kentin savunmasını pekiştireceklerini sözlerine ekledi.

Markuşin, Rus ordusunun kentten çıkartılmasından dolayı Ukrayna silahlı kuvvetlerine teşekkür etti.

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