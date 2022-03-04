Dünya Rus ordusunu Rasputitsa vurdu
AVRUPA

Rus ordusunu Rasputitsa vurdu

Rus ordusunun Kiev’e uzanan 67 kilometrelik askeri konvoyunun nedeni ortaya çıktı. Yüzlerce aracın asfalt yolda, tek şerit saldırılara açık şekilde durması merak konusu olmuştu. Konvoyun Rasputitsa (çamur mevsimi) nedeniyle arazide hareket edemediği ve ana yola çıkmak zorunda kaldığı anlaşıldı. Planlama hatası sonucu hava savunma sistemi Panstsir-S1 ve mühimmat taşıyan birçok araç da yağmur ve karın erimesi sonucu oluşan balçığa saplandı.


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Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Rus ordusunu Rasputitsa vurdu ​
Rus ordusu, Ukrayna’da sadece beklenmedik derecedeki güçlü Ukrayna direnişiyle değil mevsim şartlarıyla da uğraşıyor.

Dünya, Belarus’tan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru ilerleyen devasa Rus askeri konvoyunun görüntülerini konuşuyor. Askeri konvoyun bir şerit halinde, her türlü saldırıya açık halde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni de benzer şekilde merak konusu.

Rus ordusunun 24 Şubat’ta başlayan işgal harekatının birçok sorunla karşı karşıya kaldığı artık askeri ve savunma uzmanları tarafından kabul ediliyor. Devasa konvoyun da benzer bir planlama ve lojistik problemler nedeniyle bu görüntüyü verdiği ortaya çıktı. 67 km.’lik Rus konvoyunun tek sıra halinde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni ise Rasputitsa (Çamur mevsimi) diye adlandırılan doğa olayı.

TEK HATTA MECBUR KALDI

Rus ordusunun yaşadığı bu zorluk nedeniyle, Kiev’e giden tek anayolu kullanmak zorunda kaldığı kaydediliyor. Bu da uydu görüntülerine yansıyan kilometrelerce uzunluktaki askeri konvoyun oluşmasına neden oldu.

Rus askeri konvoyunun her an Ukrayna ordusunun vveya direniş gruplarının saldırılarına açık hale gelmesine de sebep oldu.

Ukrayna’da zayıf planlama ve mekanik yetersizlik nedeniyle ‘rasputitsa’ya yakalanan Rus ordusu, başta paletli araçları olmak üzere tekerlekli araçları, bataklığa dönen toprak zemine sokmaktan çekiniyor. Derin balçık noktalarının oluştuğu noktalarda Rus askeri araçlarının terk edildiği görülüyor.
Ukrayna’da zayıf planlama ve mekanik yetersizlik nedeniyle ‘rasputitsa’ya yakalanan Rus ordusu, başta paletli araçları olmak üzere tekerlekli araçları, bataklığa dönen toprak zemine sokmaktan çekiniyor. Derin balçık noktalarının oluştuğu noktalarda Rus askeri araçlarının terk edildiği görülüyor.

İSTİHBARAT RAPORUNA YANSIDI

İngiliz Savunma Bakanlığı da dün yayınladığı istihbarat metninde de, Rus ordusunun Ukrayna’da yaşadığı zorluklara işaret edildi. Kiev’e ilerleyen 30 km.’lik Rus askeri konvoyunun, yoğun direniş, mekanik sorunlar ve hattaki yoğunluk nedeniyle ilerlemesini durdurduğu kaydedildi.

ARAÇLARI TERK EDİP KAÇTILAR

  • Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başta Rusya’nın gelişmiş hava savunma sistemlerinden Panstsir-S1 araçları olmak üzere, mühimmat taşıyan kamyonlar ve zırhlı askeri araçların çamurdan çıkamayarak, personelleri tarafından terk edildiği görülmekte. Terk edilen Rus askeri araçlarındaki teçhizatın Ukrayna ordusu tarafından alındığı ve sonrasında araçların imha edildiği görülüyor.

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