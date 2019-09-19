Rusya: ABD'de Afganistan konusunda fikir birliği yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile Taliban arasındaki müzakereleri durdurmasını değerlendirdi.

Taliban'ın Afganistan'da daha önce de saldırılar düzenlediğini hatırlatan Kabulov, "Müzakereleri askıya alan ABD, Taliban'ın taviz vereceğini düşünüyor fakat bu mümkün değil. Taliban, oldukça katı duruşa sahip bir örgüt." yorumunu yaptı.

Kabulov, "Amerikan askerinin Taliban'ın düzenlediği saldırıda ölmesi, barış müzakerelerini durdurmak için bahane. Asıl sebep, Washington'da Taliban ile barış anlaşması yapma konusunda fikir birliğinin olmaması." değerlendirmesinde bulundu.

Taliban temsilcilerinin, geçen hafta başkent Moskova'da bulunduğunu, Taliban'ın ABD ile barış konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Kabulov, müzakerelerin durdurulmasının, Afganistan'da durumu kötüleştirdiğine dikkati çekti.

Kabulov, "Yeni bir şiddet dalgası, Afganistan halkına tekrar acılar yaşatarak, sivil halkın ölmesine, sığınmacı sayısının artmasına ve yıkımlara yol açacak. Bu nedenle tarafları, çatışmayı durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

"BM'de Afganistan meselesi konusunda görüşme yapılacak"

Afganistan meselesini ilgili taraflar ve bölgesel güçlerle görüştüklerini belirten Kabulov, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Pakistan'ın dahil olacağı Rusya-Çin-ABD görüşmelerinin yapılacağını duyurdu.

Kabulov, Rusya'nın Taliban ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurguladığını ve Taliban'ın "müzakere masasında yeniden yerini almaya hazır olduğunu teyit ettiğini" belirterek, New York'ta yapılması umulan görüşmelerde Taliban ile müzakerelerin yeniden başlatılması meselesinin ele alınacağını ifade etti.

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ABD ile Taliban arasında imzalanması planlanan barış anlaşmasında Taliban'ın temsil edildiği bir geçiş hükümetinin kurulması önerisinin yer aldığını, dolayısıyla bu esnada Afganistan'da 28 Eylül'de planlanan cumhurbaşkanı seçiminin ertelenme ihtimalinin bulunduğunu belirten Kabulov, ancak şimdi seçim meselesinin yeniden bir gerçek olarak ortaya çıktığını söyledi.

Parlamento seçimlerinden ders çıkarılması gerek

Barış süreci konusunda herhangi bir gelişme yaşanmaması halinde Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin belirlendiği gibi 28 Eylül'de yapılacağını belirten Zabulov, bu durumda "büyük ihlallerin" gündeme geldiği 2014 cumhurbaşkanı ve geçen yılki parlamento seçimlerinden ders çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı.

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