Dünya Rusya ABnin yaptırımına karşı Alman güvenlik yetkililerine ülkeye giriş yasağı getirdi
ASYA

Rusya AB’nin yaptırımına karşı Alman güvenlik yetkililerine ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik aldığı yaptırım kararına karşılık bazı Alman güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının üst düzey yöneticilerine ülkeye giriş yasağı koyuldu. Açıklamada, AB'nin yaptırım kararına cevap olarak Moskova’nın Rusya topraklarına girmesi yasak olan Alman vatandaşlarının listesini genişletme kararı aldığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yeni yaptırım şartlarını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yeni yaptırım şartlarını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik aldığı yaptırım kararına karşılık bazı Alman güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının üst düzey yöneticilerine ülkeye giriş yasağı koyulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Berlin yönetiminin 2015 yılında Alman Federal Meclisine yapılan siber saldırıda Rus izinin olduğunu iddia ettiği hatırlatıldı.

Bahane ediliyor

AB’nin Rusya’ya karşı tek taraflı yeni bir yaptırım paketi için bu durumun bahane edildiği savunulan açıklamada, 22 Ekim 2020’de AB Konseyi’nin iki Rus vatandaşı ve bir Rus firması hakkında yaptırım kararı aldığını ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin yaptırım kararına cevap olarak Moskova’nın Rusya topraklarına girmesi yasak olan Alman vatandaşlarının listesini genişletme kararı aldığı kaydedildi.

Yasaklı isimler açıklanmadı

Diplomatik mütekabiliyet ilkesi gereği Rusya’nın Alman Savunma Bakanlığı sisteminin parçası olan güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının bazı üst düzey yetkililerinin ülkeye giriş yasağı listesine dahil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, yaptırım listesine dahil olan yetkililerin isimlerine yer verilmedi.

Alman Federal Meclisi 2015 yılında çeşitli siber saldırılara maruz kalmış, kurumun bilişim altyapısı çökmüştü.

Kremlin'den Erdoğan ve Putin açıklaması: Yapıcı tutum uyumlu çözümlerin bulunmasına izin veriyor
GÜNDEM
Kremlin'den Erdoğan ve Putin açıklaması: Yapıcı tutum uyumlu çözümlerin bulunmasına izin veriyor

ABD muhalif Navalnıy’ın zehirlenmesinde Rusya Federal Güvenlik Servisini suçladı.
DÜNYA
ABD muhalif Navalnıy’ın zehirlenmesinde Rusya Federal Güvenlik Servisini suçladı.
Abone Ol Google News
Bunlar zehirli dikkat

"Bunlar zehirli dikkat"

​Piyasaya sürülecek sahte içkilerin üzerine yazmışlar.
Hem alıcı hem satıcı şikayetçi

Hem alıcı hem satıcı şikayetçi

"​Aracılar mesajlaşma grubu kurmuş fiyatları yükseltiyorlar."
Dost da düşman daherkes gördü

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz mesajı.

Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.

​Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem..

Gerekçe: Haksız rekabet

Gerekçe: Haksız rekabet

​Yargıtay'ın ucuz ekmek satışı ile ilgili kararı çıktı.

Havada dengeler tamamen değişiyor

Benim Ceylanımın<br>özgürlüğü nerede?

Benim Ceylanımın
özgürlüğü nerede?

​Acılı anne Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere haykırdı.
İki ay daha uzatıldı

İki ay daha uzatıldı

​İşten çıkarma yasağında önemli gelişme.
Malatya'da feci olay

Malatya'da feci olay

​Uyuşturucu bağımlısı adam eşini başından vurarak öldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.