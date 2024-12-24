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Rusya 'casusluk' yaptığı sebebiyle bir Amerikan vatandaşına 15 yıl hapis cezası verdi

Rusya 'casusluk' yaptığı sebebiyle bir Amerikan vatandaşına 15 yıl hapis cezası verdi

23:5924/12/2024, Salı
AA
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2023'te Spector hakkında casusluk şüphesiyle dava açılmıştı.
2023'te Spector hakkında casusluk şüphesiyle dava açılmıştı.

Rusya'da Moskova Şehir Mahkemesindeki duruşmada, tıbbi cihaz tedarikçisi bir firmanın eski yöneticisi Amerikan vatandaşı Gene Spector, 'casusluk' yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da mahkeme, Amerikan vatandaşı Gene Spector'ı, "casusluk" yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Moskova Şehir Mahkemesindeki duruşmada, tıbbi cihaz tedarikçisi "Medpolimerprom" şirketinin eski yöneticisi Spector, casusluk yaptığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamayı kabul eden Spector'a, mahkemece 15 yıl hapis cezası ve 14 milyon ruble (yaklaşık 140 bin dolar) para cezası verildi.

Gene Spector, 2020'de devlet çalışanına rüşvet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, 2022'de 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ağustos 2023'te Spector hakkında casusluk şüphesiyle dava açılmıştı.


#Rusya
#ABD
#Gene Spector
#casus

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