Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye ile her zaman bir çözüm bulabiliyoruz
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Rusya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile her zaman bir çözüm bulabiliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya ilişkilerine dair yaptığı açıklamada, "Türk meslektaşlarımız ile her zaman hem bize hem de onlara uygun olan bir çözüm bulabiliyoruz. Bu durum devlet başkanları düzeyinde yapılan görüşmeler için de, dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşen görüşmeler için de geçerli" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Rusya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile her zaman bir çözüm bulabiliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen bir konferansın Ortadoğu oturumunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen Lavrov, pek çok hususta ciddi görüş ayrılıkları bulunsa da her zaman uzlaşı sağlayabildiklerini söyledi.

"Uygun olan bir çözüm bulabiliyoruz"

"Türkiye ile pek çok konuda aynı noktada durmuyoruz, bazen de durduğumuz noktalar birbirinden ciddi anlamda farklı oluyor" diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak ilişkilerimize kıymet veriyoruz, bu yüzdendir ki Türk meslektaşlarımız ile her zaman hem bize hem de onlara uygun olan bir çözüm bulabiliyoruz. Bu durum devlet başkanları düzeyinde yapılan görüşmeler için de, dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşen görüşmeler için de geçerli."

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