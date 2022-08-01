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ASYA

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Priştine ile ABD ve arkasındaki AB’yi provokasyonları durdurmaya çağırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kosova-Sırbistan arasındaki gerilime değinerek, "Priştine ile ABD ve arkasındaki AB’yi provokasyonları durdurmaya ve Kosova’daki Sırpların haklarına saygı duymaya çağırıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Priştine ile ABD ve arkasındaki AB’yi provokasyonları durdurmaya çağırıyoruz
Mariya Zaharov

Sırbistan ile Kosova sınırındaki gerilime ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, ABD ve AB’ye çağrıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, “Priştine’deki yetkililerin 1 Ağustos’tan itibaren yerel Sırp sakinlerinin kişisel bilgilerinin ve kayıt numaralarının zorla değiştirilmesine yönelik makul olmayan kararı Sırp nüfusunun Kosova’dan sürülmesi için atılan yeni bir adımdır” dedi. Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin, Sırbistan’a karşı askeri senaryoları da gözardı etmediğini savunan Zaharova, “Kosovalıların liderleri, Sırpların, özgürlüklerine doğrudan bir saldırı söz konusu olduğunda buna kayıtsız kalmayacaklarını ve askeri bir senaryo için gerilimi kasıtlı olarak tırmanacaklarını biliyorlar” ifadelerini kullandı. Balkanlardaki gerilimden ABD ve Avrupa Birliği’ni (AB) sorumlu tutan Zaharova, “Priştine ile ABD ve arkasındaki AB’yi provokasyonları durdurmaya ve Kosova’daki Sırpların haklarına saygı duymaya çağırıyoruz” dedi.

Kosova'da siren sesleri duyuldu
DÜNYA
Kosova'da siren sesleri duyuldu

Kosova’nın kuzeyinde siren sesleri

Kosova’da yarın yürürlüğe girecek olan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükselmiş, ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça’da siren sesleri ve silah sesleri yükselmişti. Polis, silah seslerini doğrulamış ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etmişti. Siren seslerinin ise yarın yürürlüğe girecek olan geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla kentteki Sırpları toplanmaya ve protestoya davet etmek için çalındığı ifade edilmişti.

Kosova-Sırbistan arasındaki plaka gerginliği

Kosova ve Sırbistan arasında 2016’da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının süresinin 15 Eylül’de dolmasının ardından Kosova hükümeti ülkede sadece Kosova plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını açıklayarak ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka şartı getirmişti.
Kosova, Sırbistan yönetiminin Kosova plakalı araçların Sırbistan’dan geçmesine yıllardır izin vermemesine karşı aldığı karar kapsamında Sırbistan plakalı araçların Kosova’ya girmesine izin vermezken, Sırbistan’dan Kosova’ya girmek isteyen araçlara geçerliliği 60 gün olan geçici plaka veriyor.
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