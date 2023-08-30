Rusya duyurdu: Bakan Fidan ve Lavrov yarın görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rus mevkidaşı arasındaki kritik görüşmenin tarihi belli oldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus Dışişeri Bakanı Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında bir araya geleceğini duyurdu.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'dan yapılan açıklamada, Bakan Fidan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un görüşeceği, Fidan'ın Moskova'yı ziyaret etmesi beklendiği belirtilmişti.