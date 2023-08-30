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Rusya duyurdu: Bakan Fidan ve Lavrov yarın görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yarın bir araya geleceğini söyledi.

12:16 . 30/08/2023 Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Rus mevkidaşı Sergey Lavrov.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Rus mevkidaşı Sergey Lavrov.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rus mevkidaşı arasındaki kritik görüşmenin tarihi belli oldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus Dışişeri Bakanı Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında bir araya geleceğini duyurdu.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'dan yapılan açıklamada, Bakan Fidan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un görüşeceği, Fidan'ın Moskova'yı ziyaret etmesi beklendiği belirtilmişti.


#Hakan Fidan
#Sergey Lavrov
#Rusya
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