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Rusya ilerlemeye devam ediyor: Gonçarovka bölgesinin geri alındığı açıklandı

Rusya ilerlemeye devam ediyor: Gonçarovka bölgesinin geri alındığı açıklandı

15:1114/03/2025, Cuma
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı Gonçarovka bölgesini geri aldıklarını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Gonçarovka bölgesini geri aldıklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde Gonçarovka yerleşim birimini geri aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Rus birliklerinin, bölgede bulunan Ukraynalı güçlere yönelik saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bölgedeki Gonçarovka yerleşim birimi Kuzey Askeri Grubu birlikleri tarafından kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.


12 Ukraynalı askerin esir alındığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 67 bin 410 asker, 392 tank, 316 piyade savaş aracı, 283 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 198 zırhlı araç kaybettiği aktarıldı.


Açıklamada ayrıca, gece Moskova bölgesi dahil Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 28 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, dün Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'nın geri alındığını duyurmuştu.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 12 Mart'ta askeri üniforma giyerek Kursk bölgesinde bir komuta merkezini ziyaret etmiş, bölgedeki durum ile ilgili olarak Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan bilgi almıştı.

Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.​​​​​​​



#Kursk bölgesi
#Rusya
#savaş
#Ukrayna

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