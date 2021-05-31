Dünya Rusya koronavirüsü bahane ederek Türkiyeye uçuş yasağını uzattı
AVRUPA

Rusya koronavirüsü bahane ederek Türkiye'ye uçuş yasağını uzattı

Geçtiğimiz aylarda 15 Nisan-1 Haziran arasında Türkiye'ye uçuşları askıya aldığını duyuran Rusya, koronavirüsü bahane ederek uçuş yasağının 21 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
​Rusya koronavirüsü bahane ederek Türkiyeye uçuş yasağını 21 Hazirana kadar uzattı
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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye ile uçuşlara yönelik kısıtlamaların 21 Haziran’a kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye ve Tanzanya’daki ağır epidemiyolojik durum dikkate alınarak mevcut uçuş kısıtlamalarını 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yönünde kararı alındı" denildi.

12 Nisan'da askıya alınmıştı

Öte yandan, Moskova ile Minsk arasındaki uçuşların ise 10 Haziran itibarıyla haftada 10 uçuşa yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ila 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlanmıştı.

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