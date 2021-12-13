Dünya Rusya lideri Putinden çok konuşulan açıklama 1990larda korsan taksi şoförlüğü yaptım
ASYA

Rusya lideri Putin'den çok konuşulan açıklama: 1990’larda korsan taksi şoförlüğü yaptım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık 30 yıl önce Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından birliğe üye olan ülkelerde yaşanan toplumsal ve ekonomik buhrana ilişkin açıklamalarda bulundu. Sovyetler Birliği'nin çöküşünün "tarihi Rusya"nın sonunu getirdiğini söyleyen Putin, bu dönemde ek gelir için kendi aracılıyla özel şoförlük yaptığını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya lideri Putinden çok konuşulan açıklama: 1990’larda korsan taksi şoförlüğü yaptım
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komünist yönetimin çöküşünden sonra kaçak yollardan taksi şoförü olarak çalıştığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazar günü yayınlanan "Rusya, En Yeni Tarih" adlı bir belgeselde 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra gelirini desteklemek için taksi şoförü olarak çalışmak zorunda kaldığını açıkladı.

"Bunu konuşmak hoş değil"

Bazen fazladan para kazanmak zorunda kaldığını belirten Putin "Yani, özel şoför olarak araba ile ekstra para kazanmanın yollarını aradım. Dürüst olmak gerekirse, bunu konuşmak hoş değil, ama ne yazık ki durum böyleydi." diye konuştu.

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Putin, dağılmayı tarihi Rusya'nın çöküşü olarak nitelendirerek "Sovyetler Birliği adı altında tarihi Rusya'nın parçalanmasıydı" dedi.

  • Öte yandan
  • Putin'in sözlerinin, eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Ukrayna'ya yönelik niyetleri hakkında spekülasyonları ateşleyebileceği belirtildi.
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