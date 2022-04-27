Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusya mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarasının 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı
ASYA

Rusya mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası’nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı

Rusya, mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası’nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA AA
Rusya mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası’nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı
Arşiv

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere’ye misilleme olarak 287 İngiliz Avam Kamarası üyesinin yaptırım listesine dahil edildiği duyuruldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından 11 Mart’ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi 386 milletvekilini yaptırım listesine alan İngiltere’ye, Rusya tarafından misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin aldığı karara karşılık olarak İngiliz Avam Kamarası üyelerinin yaptırım listesine dahil edildiği aktarılarak, "İngiltere hükümetinin 11 Mart’ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi 386 milletvekilini mütekabiliyet temelinde yaptırım listesine dahil etme kararına yanıt olarak, İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası’nın 287 üyesi hakkında kişisel kısıtlamalar getiriliyor. Artık Rusya Federasyonu’na girişlerine izin verilmeyen bu kişiler Londra’da, Rus karşıtı yaptırım araçlarının oluşturulmasında aktif rol üstlendiler ve İngiltere’de, Rus düşmanlığına yönelik histerinin temelsiz kamçılanmasına katkıda bulundular” denildi. Açıklamanın sonunda İngiliz Muhafazakar Parti üyesi 213 kişi ve İngiliz İşçi Parti üyesi 74 kişinin ismi sıralandı. Bakanlık ayrıca misillemenin süreceği ve listenin genişletileceği mesajını da verdi.

İngiltere’den Rusya’yı kızdıracak hamle
DÜNYA
İngiltere’den Rusya’yı kızdıracak hamle

Rusya'dan AB'ye yaptırım kararı
DÜNYA
Rusya'dan AB'ye yaptırım kararı
208 bin 900 personel sahada olacak

208 bin 900 personel sahada olacak

​İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı tedbiri.
Macrona domatesli saldırı

Macron'a domatesli saldırı

​Zafer gezisinde büyük şok: Daha önce de yumurta fırlatmışlardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

​28 kiloya düşen Kübra'nın yardım çığlığı karşılık buldu.

Acılı anneden cumhurbaşkanına yürek yakan feryat.

Ünlü profesörden Türkiye için deprem ve tsunami uyarısı.

"İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz."

​Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Gece boyunca saldırdık.

Her yönüyle <br>gizemini koruyor

Her yönüyle
gizemini koruyor

Göbeklitepe'de 'çanta' heyecanı.

​Bayram öncesi mahalleliyi kahreden manzara.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.