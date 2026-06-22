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Rusya: Son 24 saatte Moskova yakınlarında Ukrayna'ya ait 84 İHA'yı vurduk

Rusya: Son 24 saatte Moskova yakınlarında Ukrayna'ya ait 84 İHA'yı vurduk

12:3522/06/2026, Pazartesi
AA
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İHA saldırısı nedeniyle uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.
İHA saldırısı nedeniyle uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son 24 saatte başkent yakınlarında Ukrayna'ya ait 84 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Moskova'ya İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırının püskürtüldüğünü kaydeden Sobyanin, "Son 24 saatte Moskova yakınlarında 84 İHA hava savunma sistemlerince vuruldu. Yıkım ve can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

Tula bölgesinde İHA çok katlı binaya isabet etti

Rusya'nın Tula Bölge Valisi Dmitriy Milyayev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'nın bölgeye bağlı Şçyokino kentindeki çok katlı binaya isabet ettiğini belirtti.

Olay yerinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Milyayev, "Bina sakinleri tahliye edildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yok." ifadesine yer verdi.

Öte yandan, İHA saldırısı nedeniyle başta Moskova olmak üzere Rusya'nın bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 20.00'den bugün saat 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 301 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde yok edildiği kaydedildi.


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