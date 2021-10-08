Dünya Rusya üç medya kuruluşu ve dokuz gazeteciyi yabancı ajan ilan etti
AVRUPA

Rusya üç medya kuruluşu ve dokuz gazeteciyi 'yabancı ajan' ilan etti

Rusya Adalet Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren üç medya kuruluşu ile dokuz gazeteciyi, 'yabancı ülkelerden destek aldıkları' gerekçesiyle 'yabancı ajan' ilan etti.

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Haber Merkezi İHA
Rusya üç medya kuruluşu ve dokuz gazeteciyi yabancı ajan ilan etti
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Geçtiğimiz Eylül ayında ülkenin muhalif yayın organları Meduza ve OVD-Info isimli basın kuruluşlarını "yabancı ajan" statüsüne alan Rusya Adalet Bakanlığı, yabancı ülkelerden destek aldıkları gerekçesiyle 3 medya kuruluşu ve 9 gazeteciyi daha "yabancı ajan" ilan etti.

Yabancı ajan ilan edilen medya kuruluşlarının Rusya’da yayın yapan Bellingcat, Caucasian Knot ve M. News olduğu ifade edilirken, söz konusu gazetecilerin ise Medya Haklarını Koruma Merkezi Müdürü Galina Arapova, Radyo Liberty muhabiri Tatyana Voltskaya, Sever Realli muhabirleri Ekaterina Klepikovskaya ve Elena Solovieva, daha önce bazı uluslararası basın kuruluşlarının projelerini üstlenen gazeteci Daniil Sotnikov, BBC Rusya muhabiri Andrey Zakharov, Presedent Time muhabirleri Elizaveta Surnacheva ve Roman Pearl ile gazeteci Evgeny Simonov olduğu aktarıldı.

REKLAM VE AKREDİTASYON ALIMININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Özellikle Rus muhalif lider Alexei Navalny’ye destek protestolarını haberleştiren basın kuruluşlarının hedef alındığı kararlar doğrultusunda bu yayın gruplarının reklam alması zorlaştırılıyor ve akreditasyon almalarının önüne geçiliyor.

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