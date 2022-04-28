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Dünya NATOdan Finlandiya ve İsveçe üyelik mesajı
AVRUPA

NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu yapmaları halinde çok sıcak karşılanacaklarını, üyelik süreçlerinin kısa sürede tamamlanabileceğini söyledi. Öte yandan, Genel Sekreter Stoltenberg, iki ülkenin başvuru yapması halinde başvurudan sonra 30 ülke parlamentosunun onayını gerektiren resmi üyeliğin tamamlanmasına kadar geçecek sürede Finlandiya ve İsveç'in güvenliklerinin sağlanması için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılabileceğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna savaşı son durum: NATOdan Finlandiya ve İsveçe üyelik mesajı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosundaki siyasi gruplara Ukrayna'daki son durum hakkında bilgilendirme yapmak için Brüksel'deki parlamento binasına geldi ve görüşme öncesinde AP Başkanı Roberta Metsola ile gazetecilere açıklama yaptı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmak istemeleri halinde üyelik sürecinin ne kadar süreceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Stoltenberg, şunları söyledi:

  • "NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı Finlandiya ve İsveç'in alacağı bir karardır. Eğer üyelik başvurusu yapmaya karar verirlerse Finlandiya ve İsveç NATO'da çok sıcak bir karşılama bulacaktır. Finlandiya ve İsveç bizim en yakın ortaklarımız, güçlü ve olgun demokrasilerdir, AB üyeleridir ve biz bu iki ülkeyle uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Bu ülkelerin silahlı kuvvetlerinin NATO standartlarını karşıladığını, NATO ile uyumlu olduklarını biliyoruz. Birlikte eğitim ve tatbikatlar yapıyoruz. Birçok operasyon ve misyonda birlikte çalıştık. Başvuru yaparlarsa hoş karşılanacaklardır. Sürecin hızlı olmasını bekliyorum. Resmi süreç tamamlandıktan sonra üye olabilirler."

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Stoltenberg, NATO'nun bu iki ülkeyi üyeliğe davet etmesi halinde bunun "Finlandiya ve İsveç'in güvenliğinin tüm NATO üyeleri için önem taşıdığı" yönünde güçlü bir siyasi mesaj olacağını bildirdi.

Finlandiya ve İsveç'in kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Rusya'nın İsveç ve Finlandiya'yı üyelik başvurusu yapmamaları için tehdit etmesi ve korkutması, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkına nasıl saygı göstermediğini sergiliyor." dedi.

  • Genel Sekreter Stoltenberg, iki ülkenin başvuru yapması halinde başvurudan sonra 30 ülke parlamentosunun onayını gerektiren resmi üyeliğin tamamlanmasına kadar geçecek sürede Finlandiya ve İsveç'in güvenliklerinin sağlanması için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılabileceğini söyledi.

Bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefonda konuşacağını aktaran Stoltenberg, bu ülkenin olası üyelik başvurusunu, başvuru sonrası geçiş sürecinde yapılacak düzenlemeleri ele alacaklarını belirtti.

Stoltenberg ayrıca NATO üyelerinin Ukrayna'ya verdiği ve taahhüt ettiği askeri desteğin miktarının 8 milyar doları bulduğunu kaydetti.

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