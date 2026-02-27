Yeni Şafak
Rusya: Ukrayna'da bir haftada 4 yerleşim birimini ele geçirdik

16:2427/02/2026, Cuma
AA
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 21-27 Şubat tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 21-27 Şubat tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 21-27 Şubat tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, enerji tesislerine, yakıt ve ulaşım altyapısına, insansız hava aracı (İHA) üretim, depolama ve kullanım merkezlerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 4 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Grafskoye, Dnipropetrovsk bölgesinde Krasnoznamenka, Zaporijya bölgesinde Rizdvyanka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Karpovka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.



