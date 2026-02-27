Rusya: Ukrayna'da bir haftada 4 yerleşim birimini ele geçirdik

Açıklamada, Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, enerji tesislerine, yakıt ve ulaşım altyapısına, insansız hava aracı (İHA) üretim, depolama ve kullanım merkezlerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği kaydedildi.