Rusya: Ukrayna’da yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle yakıt depoları vuruldu

Spor

Tuncay Şanlı başladığı yere geri döndü

Ercümend Coşkundere ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışına giren ve adı Yılmaz Vural ile anılan Sakaryaspor, sosyal medya hesabı üzerinden Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.