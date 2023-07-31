Rusya Ukrayna’nın Kryvyi Rih kentini vurdu: 4 kişi öldü 33 kişi yaralandı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Ruslar 9 katlı bir apartmana füze saldırısı düzenledi. Binanın 4’üncü katında yangın çıktı. Yangından 2013 doğumlu bir çocuk kurtarıldı. Saat 12:10 itibariyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştır” denildi.

Ayrıca bölgede bulunan bir eğitim kurumunun da saldırıda hedef olduğu, kurumun 4 ve 2’nci katlarının yıkıldığı aktarıldı.