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Dünya

Rusya Ukrayna’nın Kryvyi Rih kentini vurdu: 4 kişi öldü 33 kişi yaralandı

Rusya, Ukrayna’nın güneyindeki Kryvyi Rih kentinde 9 katlı bir apartman ve eğitim kurumunu füzeyle vurdu. Saldırıda şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

13:03 . 31/07/2023 Monday
DHA
Rusya Ukrayna'yı vurdu

Rusya Ukrayna'yı vurdu

Rusya, Ukrayna’nın güneyindeki Kryvyi Rih kentinde 9 katlı bir apartman ve eğitim kurumunu füzeyle vurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Ruslar 9 katlı bir apartmana füze saldırısı düzenledi. Binanın 4’üncü katında yangın çıktı. Yangından 2013 doğumlu bir çocuk kurtarıldı. Saat 12:10 itibariyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştır” denildi.
Ayrıca bölgede bulunan bir eğitim kurumunun da saldırıda hedef olduğu, kurumun 4 ve 2’nci katlarının yıkıldığı aktarıldı.

Öte yandan, hedef olan apartmandan 3 kişinin kurtarıldığı, 30 kişinin de tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.





#Rusya
#ukrayna
#füze
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