Dünya Rusyadan kendi basınına istila ve savaş ilanı yasağı
AVRUPA

Rusya'dan kendi basınına 'istila ve savaş ilanı' yasağı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu Roskomnadzor, Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırısını “istila ve savaş ilanı” olarak yazan bir dizi medya kuruluşuna erişimlerinin kısıtlanabileceği uyarısı gönderdiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Rusya Ukrayna’ya saldırısını istila ve savaş ilanı olarak yazılmasını yasakladı
Rusya devlet başkanı Vladimir Putin.

Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, Eho Moskvy, İnoSMİ, Mediazona, New Times, Dojd, Svobodnaya Pressa, Krım.Realii, Novaya Gazeta, Jurnalist ve Lenizdat gibi haber kaynaklarına yanlış bilgi yayma gerekçesiyle erişim kısıtlaması uyarısının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Adı geçen kaynaklarda, güvenilir mesajlar kisvesi altında, Rus ordusunun eylemleri sonucunda Ukrayna şehirlerinin bombalanması ve sivillerin ölümü hakkında bunun yanı sıra sürdürülen operasyonun bir saldırı, istila veya savaş ilanı olduğuna dair kamuoyuna yanlış bilgiler aktarılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

  • Söz konusu haber kaynaklarındaki yanlış bilgilerin silinmemesi durumunda erişimlerine kısıtlama getirilebileceği uyarısının gönderildiği kaydedilen açıklamada, “Roskomnadzor, ayrıca listedeki medya kuruluşlarına yönelik güvenli olmayan kamuya açık önemli bilgileri yayma gerekçesiyle idari soruşturma başlatmıştır.” denildi.

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