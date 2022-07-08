Rusya ve ABD arasında olası bir nükleer savaş buz devrini tetikleyebilir

Buz Devri 11 bin 700 yıl önce sona erdi ve 100 bin yıldan fazla sürdü. Rusya ve ABD arasında olası bir nükleer savaşın buz devrini tetikleyeceği yönünde denenen bir simülasyon ise bu konu hakkında korkunç gerçekleri ortaya koydu.

Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden Cheryl Harrison şunları söyledi:

"Kimin kimi bombaladığı önemli değil. Duman bir kez üst atmosfere salındığında, küresel olarak yayılacak ve herkesi etkileyecek. Bunu 'Nükleer Buz Devri' olarak adlandırabiliriz."

'ETKİSİ UZUN VADELİ OLACAK'

Harrison, deniz ekosistemlerinin hem başlangıçta hem de yeni durumda harap olacağını ve bunun balıkçılık gibi diğer hizmetler üzerinde uzun vadeli küresel etkilere yol açacağını da sözlerine ekledi.

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ÜLKELERE YİYECEK TEMİN EDİLEMEYECEK

Yapılan analize göre okyanus sıcaklıkları hızla düşecek ve duman temizlendikten sonra bile savaş öncesi duruma geri dönülemeyecek. Gezegen soğudukça, Pekin, Kopenhag ve St Petersburg gibi büyük limanları da engelleyecek. Transit ulaşım yok olma seviyesine gelince bazı ülkelere yiyecek getirmek zorlaşacak.

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New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'nden Profesör Alan Robock nükleer savaşın herkes için korkunç sonuçlar doğuracağını belirterek şunları kaydetti:

"Bu yeni çalışmanın daha fazla ülkeyi nükleer silah kullanmama konusunda teşvik edeceğini umuyoruz."