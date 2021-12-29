Dünya Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikat yapacak İş birliği içinde çok şey yapabiliriz
AVRUPA ASYA

Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikat yapacak: İş birliği içinde çok şey yapabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’ta gelecek yıl Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı yapılacağını bildirdi. Öte yandan Belarus’taki uçak fabrikalarına Rus şirketlerin ilgi gösterdiğine dikkati çeken Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, "Hem sivil hem de askeri uçak fabrikalarımız var. İş birliği içinde çok şey yapabiliriz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikat yapacak: İş birliği içinde çok şey yapabiliriz
Arşiv

Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg’da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldiği görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Rusya-Belarus Birlik Devleti ile ilgili ana alanlardaki pozisyonları koordine etme konusunda önemli adım attıklarını hatırlattı.

  • Putin, Lukaşenko’nun Belarus topraklarında Rusya ile ortak askeri tatbikat önerisini anımsatarak, "Yılın başında yapacağız. Askeri yetkililer anlaşacaklar. Şubat, martta olabilir. Onlar karar verecek" ifadesini kullandı.

"İş birliği içinde çok şey yapabiliriz"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise Rusya ile savunma alanında iş birliğinin devam ettiğini aktararak, her şeyden önce Rusya’dan alınan yeni silahlar konusunda askerlerin eğitimine yönelik merkez oluşturma çalışmalarının devam etmesi için ortak askeri tatbikatların durdurulmamasını istedi.

Rusya 2021'i Batı ile gerginliğin gölgesinde geçirdi
DÜNYA
Rusya 2021'i Batı ile gerginliğin gölgesinde geçirdi
  • Belarus’taki uçak fabrikalarına Rus şirketlerin ilgi gösterdiğine dikkati çeken Lukaşenko, "Hem sivil hem de askeri uçak fabrikalarımız var. İş birliği içinde çok şey yapabiliriz" dedi.

Rusya'nın büyük korkusu: ABD füze kompleksleri
DÜNYA
Rusya'nın büyük korkusu: ABD füze kompleksleri

ABD basınından bomba iddia: Rusya Türkiye'den SİHA satın alma hazırlığında
DÜNYA
ABD basınından bomba iddia: Rusya Türkiye'den SİHA satın alma hazırlığında
Bir köpek saldırısı da Aksarayda

Bir köpek saldırısı da Aksaray'da

Altı yaşındaki Fevvaz hastanelik oldu.
Niğdede film gibi olay

Niğde'de film gibi olay

Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü.
Bakan Koca TURKOVAC aşısı oldu

Bakan Koca TURKOVAC aşısı oldu

​'Aşımızı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza adıyoruz.'

​Albayrak Grubu'nun geleneksel “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” sanatseverlerle buluştu.

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'dinleniyoruz' iddialarına cevap.

'Algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız'

'Algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız'

​Bakan Kurum: Milletimize hayrı dokunacak her işte belediyelerimizin yanındayız

​Sovyetler'in çöküşünden bu yana bir ilk.

Ülkemizde yaşayan ve farklı özelliklere sahip köpek ırkları.

Gara'da 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.