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Rusya ve Çin'den Asya Pasifik bölgesinde ortak devriye

Rusya ve Çin'den Asya Pasifik bölgesinde ortak devriye

14:018/10/2024, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya ve Çin'in, Asya Pasifik bölgesinde savaş gemileriyle ortak devriye yaptığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Çin'e ait savaş gemileri, Büyük Okyanus'un kuzey batı kısmında denizaltılara karşı koyma amacıyla Asya Pasifik bölgesinde ortak devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi.


Devriyede, Rusya Pasifik Filosu ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetlerinden savaş gemileri yer aldı.


Rusya ile Çin, eylül sonunda düzenledikleri "Etkileşim-2024" tatbikatının ardından geçen hafta Asya Pasifik'te savaş gemileriyle ortak devriyelere başlamıştı.




#Asya Pasifik
#Çin
#ortak devriye
#Rusya
#savaş gemisi

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