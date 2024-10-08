Rusya ve Çin'den Asya Pasifik bölgesinde ortak devriye

ABD istihbaratı, aralarında Rusya ve Çin'in de bulunduğu bazı ülkelerin yaklaşan başkan seçimleriyle Temsilciler Meclisi ve Senato yarışlarını hedef aldıkları uyarısında bulundu. İstihbaratçılara göre, bazı dış güçler, başkanlık seçimleri ve eyalet seçimleri de dahil olmak üzere çok sayıda seçim kampanyasına karşı etki operasyonu başlattı.