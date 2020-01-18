Rusya ve İran İdlib'i yakıyor

Rusya, Esed rejimi ve İran destekli teröristler, günlerdir uçak ve füzelerle yakılıp yıkılan İdlib’in Halep’e bakan kesiminde büyük kara bir operasyonu başlattı. Muhalifler, gelişmiş silahlarla düzenlenen saldırıları durdurmaya çalışırken, Türk gözlem noktaları da kısmen kuşatıldı. Sınıra doğru yeni bir göç dalgası başladı. Rusya-Esed-İran’ın saldırdığı İdlib-Halep arasındaki yerler, Soçi’de kararlaştırılan Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunuyor. Ankara ile yaptıkları anlaşmayı dünyanın gözü önünde hiçe sayan Moskova ile Tahran, İdlib’in başka bölgelerinde de katliamlara ara vermiyor. Özellikle İdlib güneyinde Rus uçakları havadan, Esed-İran ittifakı ise karadan çocuk katletmeye devam ediyor. Suriye Acil Müdahale Koordinatörleri’ne göre son 2 ayda İdlib’den Türkiye sınırına göçenlerin sayısı 385 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bine ulaştı.

Fotoğraf: Arşiv

BÖLGE ATEŞ ALTINDA

İki aydır İdlib’in dört bir yanına bombalar yağdırıp 2 bine yakın sivili katleden, ardından da kara harekâtıyla 30’dan fazla köyü işgal eden Rusya, rejim ve İran destekli terör gruplarının bölgede açtığı son cephe Halep batısı oldu. Son 30 günde Deyrizor, Hama ve Lazkiye’den Halep’e sevk edilen binlerce milis ve rejim güçleri saldırı başlattı. İran destekli teröristler top atışlarıyla Halep’in kuzeybatısında El Raşidin, Mansura, Kefer Naha ve Kefer Dail’i vurdu. Mansura, Sahfiyyin ve Han Asel köyleri de top atışları nedeniyle büyük zarar gördü. Rejim güçleri ise Han Elasal’ı hedef aldı.

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BİR SAATTE 16 BELDE

Rus bombardımanı sonrası enkaz altından bir bebek daha böyle çıkarıldı.

Rus ordusu da savaş uçakları ve füzelerle milislere ateş desteği verdi. Etarib ve Dar’ed İzze kasabaları ile Kefer Noran, Kafer Naha, El Kasimiye, Ayn Cara, Sallum, Kasır ve Kasimiye’ye hem havadan hem karadan Rus füzesi yağdı. Kefer Naha’ya atılan füzelerden birisi mülteci kampına düştü. Muhalifler savaş uçaklarının 1 saatte en az 16 beldeye bomba yağdırdığını rapor etti. Rejim, İran ve Rusların İdlib’in diğer bölgelerine yönelik saldırıları dün de sürdü. İdlib doğusundaki Curuf, Hadra ve Nuhiya el-Şarkiye rejim güçlerinin elini geçti. Ancak muhalifler karşı saldırıya geçerek rejimi bu bölgelerden püskürttü. Muhalifler karşı saldırı başlatarak İdlib güneydoğu kırsalındaki Musaitif ile Hadra köylerinde kontrolü yeniden sağladı.

OYNAT 08:57 Dondurulmuş bir an parçası: Göçmek Suriyeli, mülteci, göçmen, ensar, muhacir… Son yıllarda hepimizin gündeminden ve dilinden düşmeyen bu ifadeler muhataplarında neler ifade ediyor. Suriyeli mülteci çocuk, mültecilik deyince ne anlıyor? Mimar Melek Zeynep Bulut'un, mültecilerin sadece fiziki olarak değil, ruhsal ve duygusal olarak da göç edişini anlattığı ve kuş metaforundan yola çıkarak oluşturulduğu enstalasyon (yerleştirme sanatı) çalışmasını, savaştan kaçarak ülkemize yerleşen Suriyeli çocukların hikayeleri ile birleştirdik.



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ORADA KUŞATILDIK!

İdlib

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin batı Halep kırsalındaki Anadan beldesinde bulunan gözlem noktası da rejim tehdidi altında. Daha önce Morek ve Surman’daki TSK gözlem noktaları kuşatılmıştı. Anadan (Tel Tamura) ilçesinde TSK’nın 4 No’lu gözlem noktası bulunuyor. Hedef alınan bölgede, Halep ile Lazkiye’yi bağlayan ve Halep, Hama, Humus ile Şam üzerinden Ürdün’e uzanan stratejik M5 otoyolu da bulunuyor. İran destekli terörist gruplar, geçen hafta Halep, Deyrizor, Hama ve Lazkiye illerinden, Halep ilinin batı ve güney kırsalına yığınak yapmış ve saldırı hazırlıklarını tamamlamıştı. Bölgeye, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka’ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edilmişti. Halep kırsalına düzenlenen saldırılara önceki gün Rus savaş uçakları da destek vermişti. Rus uçakları, dün de İdlib-Halep sınır bölgelerinde olduğu gibi güneydeki Maar’ed Numan’a yönelik bombardımana da katıldı.

OYNAT 00:00 İnsanlık İdlib’de büyük bir sınav veriyor: Çöplerle ısınıyor yağmur suyu içiyorlar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle İdlib'e göç etmek zorunda kalan Suriyeli aileler, soğuk hava ve çamur içerisindeki kamplarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. 9 yıldır bitmek bilmez savaşın içerisinde aılar ile kıvranan halk acilen soba, yakacak, battaniye ve gıdaya ihtiyaç duyuyor. Her gün yeni bir sabaha derme çatma yapılan çadırlarda uyanan mazlumlar uzanacak yardım elini bekliyor. BiP'te paylaş

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Direneceğiz

Çatışmalar hakkında Yeni Şafak’a bilgi veren Ulusal Kurtuluş Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, “Rejim son 24 saatte 40 haneli Curuf köyünü ele geçirmek için 5 kez saldırı girişiminde bulundu. Ancak hiçbirinde de başaramadılar. Çok ağır bir bombardıman var, napalm bombaları kulllanılıyor. Onların karşısında güçlü bir şekilde duruyoruz. 2 günde 60 rejim askeri ve İranlı milisi öldürdük. Esed’in 1 tankı da imha edildi” diye konuştu. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Tel Hadra ve El Teh köylerinde de rejim güçlerine ait 2 tank, güdümlü tanksavar füzeleriyle imha edildi. Tankların içinde bulunan personel de öldürüldü. Deyr Şarki köyü çevresinde de rejime ait bir Kornet füze rampası kullanılamaz hale getirildi.

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İki günde 13 bin kişi

Um Mustafa

Rusya ve İran’ın saldırılarında camiler de hedef alındı. Bu nedenle Halep kırsalında cuma namazı kılınamadı. Saldırılar Türkiye’ye doğru yeni bir göç dalgasını tetikledi. Son iki günde Halep’in batı ve güney kırsalından 13 bine yakın sivil Türkiye’ye yöneldi. Yerinden edilen sivillerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattı yakınındaki bölgelere sığınırken, bir kısmı da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgelerine gidiyor. Saldırılarda ailesinden 13 kişiyi kaybeden İdlibli anne Um Mustafa, acıları henüz tazeyken sığınmak zorunda kaldığı çadırda soğuk havayla mücadele ederken, çamur ve yokluk içinde geçen günlerinde yeniden sıcak bir yerde uyumanın hayalini kuruyor. İdlib’in kuzeyindeki Maarbun bölgesine sığınan Um Mustafa, “Uçak sesi, yitirdiğim evlatlarımı ve acılarımı hatırlatıyor” diyor.