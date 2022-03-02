Rusya’da birikimler kripto paraya kayıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla birlikte iki ülkenin de para birimlerinde sert düşüşler yaşanırken, vatandaşlar birikimlerini hızla kripto varlıklara kaydırıyor. Rusya’nın SWIFT sisteminin dışına itilmesiyle bölgede kripto varlıklara yönelik talebin daha da artması bekleniyor. Rusya’da 12 milyondan fazla kripto para cüzdanı olduğu öğrenilirken, ülkedeki kripto para hacminin ise 23 milyar dolar civarında olduğu düşünülüyor.

SINIRLAMALAR KRİPTO PİYASASINA SIÇRAYABİLİR

Mevcut kriz ortamında Rus vatandaşlarının Bitcoin talebi artarken BTC/RUB paritesi, geçtiğimiz iki günde yüzde 15’in üzerinde artış göstererek 45 bin dolar sınırına dayandı. Öte yandan kripto varlık Tether ile Ruble arasındaki işlem hacmi de son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD yönetimi, kripto borsalarından, yaptırımları delmek için Rus bireylerin ve kuruluşların sanal para birimleri kullanmamasına yardımcı olmalarını istedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov da, daha önce yaptığı çağrıda büyük kripto para işlem platformlarının Rusların dijital cüzdan adreslerini bloklamasını istemişti. Ayrıca Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da, kripto para piyasasının acilen düzenlenmesi ve yaptırımların kripto para ödemelerine de uygulanması çağrısında bulundu.

Yusuf Dinç

DÜNYA Yerli teknolojiye yatırım yapan kazanır

BİRİKİMİ KORUMA İMKANI SUNMUYOR

Rusya ve Ukrayna özelinde banka varlıklarına erişimin kısıtlandığını dile getiren Ekonomist Yusuf Dinç, hem Rusya hem de Ukrayna özelinde kripto varlıklara yönelik ilgiyi değerlendirdi. Tüm dünya enflasyonist bir etki altındayken kripto paraların birikimi koruma imkanı sunamayacağını aktaran Dinç, “Güvenli liman, altın olabilir. Kripto paraların, altını ikame kabiliyeti henüz bulunmuyor” diye konuştu. Kripto varlıkların illegalitenin finansmanında kullanılıyor olması sebebiyle risk barındırdığını aktaran Yusuf Dinç, “Kayıtdışılık altında terörün finansmanı, yasa dışı bahis/kumar, bağımlılık maddeleri vesaire bu varlıklarla sağlanabiliyor. Kripto para madencilerinin yüzde 50’den fazlası Çin’de. Sistemi manipüle edebilecek sayıdalar” diye konuştu.

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Yaptırımlara karşı çözüm sağlamaz

Rusya’nın yaptırımları kripto paralarla aşamayacağını aktaran Bitay Teknoloji CEO’su Niyazi Yılmaz, ancak Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve ülkedeki sermaye kontrolleri nedeniyle Rus halkının bu varlıklara yöneldiğini belirtti. Yılmaz, Rusya’da halihazırda devam eden CBDC (Merkez Bankası Dijital Rublesi) çalışmasının hız kazanmasını beklediklerini söyledi. Rusya ve Ukrayna’da 19-24 Şubat tarihleri arasında Ruble kripto işlem çiftlerinin günlük işlem hacminin 8,6 kat artarak 124 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Yılmaz, “Ukrayna Grivna’sı hacimlerinin ise 8,2 kat artarak 42 milyon dolara yükseldiğini görüyoruz” dedi.

Varlıklar değerini koruma çabası

Ekonomist Sinan Alçın ise, kripto varlıklara yönelik talebi şöyle yorumladı: “Hem Rusya açısından hem de Ukrayna vatandaşları açısından finansal varlıklarının değerini koruyabilmek için kripto varlık kaçış alanı diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte de muhtemelen özellikle bu merkeziyetsiz finans konusunda ciddi bir iç saha yaratacak. Rusya ve Ukrayna krizi çözümlense bile dahi merkeziyetsiz finans dünyada önemli bir gelişme gösterecek.”

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