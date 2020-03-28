Dünya Rusyada cuma namazının 4 kişilik cemaatle kılındığı Moskova Camiinden online yayın
KORONAVİRÜS

Rusya'da cuma namazının 4 kişilik cemaatle kılındığı Moskova Camii'nden online yayın

Rusya'da da koronavirüs önlemleri kapsamında cami ve kiliselerde cemaatin yoğun şekilde toplanmasından kaçınılırken, Moskova’da Merkez Camii cuma namazını İnstagram üzerinden canlı yayınla kıldırdı. Online cuma namazına çok sayıda Müslüman evinden katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmam cuma namazını İnstagram üzerinden kıldırdı.
İmam cuma namazını İnstagram üzerinden kıldırdı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede sosyal izolasyon sürecine geçildi. Tedbirler artırılırken, insanlara 'evde kalın' çağrıları yapılıyor. Toplu ortamlardan kaçınmak için cuma namazı kılınmıyor. O ülkelerden biri de Rusya oldu. Restorasyon sonrası açılışını 2015 yılında Rus lider Vladimir putin
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte yaptıkları Moskova Merkez Camii’ne, 27 Mart cuma günü salgın önlemleri nedeniyle cuma namazı için cemaat alınmadı, Instagram üzerinden online canlı yayınlandı.

Moskova Merkez Camisi'nin içinden ilk görüntüler
FOTOĞRAF 10
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Rusya'nın başkentinde yapılan Moskova Merkez Camisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıldı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İslam'ın Rusya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, Müslüman kanaat önderlerinin barışın ve toplumsal anlayışın gelişmesine önemli katkı sağladığını söyledi.
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Putin, başta Türkiye ve Kazakistan olmak üzere cami inşaatına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.
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İslam'ın Rusya'nın ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapan Putin, Müslüman kanaat önderlerinin, Rusya'da barışın ve toplumsal anlayışın gelişmesi ve aşırılıkla mücadeleye önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.
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Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan Moskova Merkez Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törenle açıldı.
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Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan Moskova Merkez Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törenle açıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Moskova Merkez Camii'nin açılış törenine katıldı.
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan Merkez Cami'nin resmi törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
Moskova Merkez Camisi'nin içinden ilk görüntüler
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan Moskova Merkez Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törenle açıldı.


Rusya'da yaşayan Müslümanlar cuma namazını evlerinden böyle takip etti.

Moskova Merkez Camisi 7 yılda tamamlandı
FOTOĞRAF 31
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Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı. Yapımı yedi yıl süren Moskova Merkez Camisi'nde aynı anda 10 bin kişi namaz kılabilecek. Toplam kapalı alanı yaklaşık 19 bin metrekare olan caminin kubbe yüksekliği 46, kubbe çapı ise 22 metre. Kubbenin tamamı bakır levhalar üzerine altın varaklarla kaplandı
Title
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı.
Title
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı.
Title
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı.
Title
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı.
Title
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı.
Title
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı.
Title
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı.
Title
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı.
Title
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı.
Title
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı.
Title
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı.
Title
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı.
Title
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı.
Title
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı.
Title
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı.
Title
Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı izleri
Title
Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı izleri
Title
Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı izleri
Title
Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı izleri
Title
Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı izleri
Title
Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı izleri
Title
Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı izleri
Title
Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı izleri
Title
Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı izleri
Title
Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı izleri
Title
Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı izleri
Title
Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı izleri
Title
Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı izleri
Title
Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı izleri
Title
Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı izleri
Moskova Merkez Camisi 7 yılda tamamlandı
Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi.


4 kişilik cemaat vardı

Rusya Müftüler Konseyi’nin kararı sonrası, cuma namazını saat 12.40’da dört kişilik bir cemaatle başimam İldar Alyautdinov kıldırdı. İmam kendi İnstagram hesabından canlı olarak namazı yayınladı ve cemaat de önce hutbeyi cep telefonları ya da bilgiyarlardan dinledi, sonra da evlerinden namazı kıldı. Uygulamanın devam edeceği bildirildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Впервые в жизни в пятницу прослушал проповедь в онлайн-режиме. Понимаешь, насколько еженедельные пятничные проповеди значимы для нас

Ильдар Аляутдинов МуфтийМосквы (@alyautdinovildar)'in paylaştığı bir gönderi ()

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