Rusya'da cuma namazının 4 kişilik cemaatle kılındığı Moskova Camii'nden online yayın

Türkiye ile Rusya'nın katkılarıyla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Moskova Merkez Camisi, Klasik Osmanlı sanatı tarzında süslendi. Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen caminin iç dekorasyonu Klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı. Yapımı yedi yıl süren Moskova Merkez Camisi'nde aynı anda 10 bin kişi namaz kılabilecek. Toplam kapalı alanı yaklaşık 19 bin metrekare olan caminin kubbe yüksekliği 46, kubbe çapı ise 22 metre. Kubbenin tamamı bakır levhalar üzerine altın varaklarla kaplandı