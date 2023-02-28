|
Reklam
Reklam
Dünya

Rusya'da Hava Savunma Sistemleri Kuvvetleri tatbikat yaptı

Rusya'da Batı Askeri Bölgesine bağlı Hava Savunma Sistemleri Kuvvetlerinin hava trafik servisleri ile etkileşim konusunda tatbikat yaptığı aktarıldı. Tatbikata, Batı Askeri Bölgesine bağlı hava savunma kuvvetlerinin savaş uçakları katıldı.

15:16 . 28/02/2023 Salı
AA
Rus savaş uçakları

Rus savaş uçakları

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Batı Bölgesine bağlı Hava Savunma Sistemleri Kuvvetlerinin, sivil hava trafik servisleri ile etkileşim konusunda tatbikat yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Tatbikat kapsamında devredeki hava savunma kuvvetleri, hava sahasını ihlal eden hedefin tespit edilmesi, yakalanması ve belirlenmesiyle ilgili konuların yanı sıra olağanüstü durumda ülkenin acil servisleri ve kolluk kuvvetleri ile etkileşimin kurulması üzerine çalışma yapıldı. Tatbikata, Batı Askeri Bölgesine bağlı hava savunma kuvvetlerinin savaş uçakları katıldı." ifadesi yer aldı.


#Rusya
#tatbikat
#hava savunma
#kuvvet
29 dakika önce
default-profile-img
Rusya'da Hava Savunma Sistemleri Kuvvetleri tatbikat yaptı
Polonya Savunma Bakanı zırhlı araç 'Borsuk' için sözleşme imzalandığını bildirdi
AB'den Apple'a rekabet kurallarını ihlal suçlaması
Uzmanlardan vatandaşlara 'toz taşınımı' uyarısı: Dikkatli olunmalı
Galatasaray'dan taziye mesajı: Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan
İstanbul'da 19 kişiyi oğlu gibi arayıp dolandırdı ulaşım kartı sayesinde yakalandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.