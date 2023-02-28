Rusya'da Hava Savunma Sistemleri Kuvvetleri tatbikat yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Batı Bölgesine bağlı Hava Savunma Sistemleri Kuvvetlerinin, sivil hava trafik servisleri ile etkileşim konusunda tatbikat yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Tatbikat kapsamında devredeki hava savunma kuvvetleri, hava sahasını ihlal eden hedefin tespit edilmesi, yakalanması ve belirlenmesiyle ilgili konuların yanı sıra olağanüstü durumda ülkenin acil servisleri ve kolluk kuvvetleri ile etkileşimin kurulması üzerine çalışma yapıldı. Tatbikata, Batı Askeri Bölgesine bağlı hava savunma kuvvetlerinin savaş uçakları katıldı." ifadesi yer aldı.