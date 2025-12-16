Yeni Şafak
Rusya’da okulda bıçaklı saldırı: 10 yaşındaki öğrenci öldü

Rusya’da okulda bıçaklı saldırı: 10 yaşındaki öğrenci öldü

16:3816/12/2025, Salı
DHA
Saldırının nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.
Saldırının nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Odintsovo ilçesindeki bir okulda, sabah saatlerinde bıçaklı saldırı meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, reşit olmayan bir öğrencinin okulda bir başka öğrenci ile güvenlik görevlisine bıçakla saldırdığını ve saldırıya uğrayan 10 yaşındaki öğrencinin yaşamını yitirdiğini aktardı.


Güvenlik görevlisinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırının nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.




#rusya
#moskova
#saldırı
