Rusya’da okulda bıçaklı saldırı: 10 yaşındaki öğrenci öldü

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Odintsovo ilçesindeki bir okulda, sabah saatlerinde bıçaklı saldırı meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, reşit olmayan bir öğrencinin okulda bir başka öğrenci ile güvenlik görevlisine bıçakla saldırdığını ve saldırıya uğrayan 10 yaşındaki öğrencinin yaşamını yitirdiğini aktardı.