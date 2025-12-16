Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya’da okulda bıçaklı saldırı: Bir öğrenci hayatını kaybetti

Rusya’da okulda bıçaklı saldırı: Bir öğrenci hayatını kaybetti

14:0616/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya’nın Moskova bölgesindeki bir okulda 15 yaşındaki öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu 10 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti.

Rusya’nın Moskova bölgesine bağlı Odintsovo belediyesindeki Gorki-2 yerleşiminde bulunan bir okulda korkunç anlar yaşandı.

Rusya Soruşturma Komitesinin olayla ilgili açıklamasında, saldırının Moskova’ya bağlı Odintsovo ilçesindeki bir okulda gerçekleştiği belirtildi.

Reşit olmayan öğrencinin okulda bir başka öğrenci ve güvenlik görevlisine bıçakla saldırdığı aktarılan açıklamada, saldırıya uğrayan öğrencinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Moskova Bölgesi Çocuk Hakları Ombudsmanı Kseniya Mişonova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda hayatını kaybeden çocuğun 4. sınıf öğrencisi olduğunu duyurdu.

Mişonova, okulda yaralıların da olduğunu aktardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırının nedenine ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.



#Moskova
#Rusya
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF vize sınav sonuç öğrenme ekranı