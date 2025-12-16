Rusya’da okulda bıçaklı saldırı: Bir öğrenci hayatını kaybetti

Rusya’nın Moskova bölgesine bağlı Odintsovo belediyesindeki Gorki-2 yerleşiminde bulunan bir okulda korkunç anlar yaşandı.

Rusya Soruşturma Komitesinin olayla ilgili açıklamasında, saldırının Moskova’ya bağlı Odintsovo ilçesindeki bir okulda gerçekleştiği belirtildi.

Reşit olmayan öğrencinin okulda bir başka öğrenci ve güvenlik görevlisine bıçakla saldırdığı aktarılan açıklamada, saldırıya uğrayan öğrencinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.