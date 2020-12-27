Dünya Rusyadan şok görüntüler Alışveriş merkezinde izdiham
ASYA

Rusya'dan şok görüntüler: Alışveriş merkezinde izdiham

Rusya’da yeni yıl nedeniyle alışveriş merkezinde yapılan indirimler izdihama neden oldu. Alışveriş merkezine hücum eden kalabalığın, sosyal mesafeye dikkat etmedikleri ve maske takmayanların olduğu görüldü.

Haber Merkezi DHA
Rusya'da bir alışveriş merkezinde izdiham yaşandı.
Rusya'da bir alışveriş merkezinde izdiham yaşandı.

Rusya’da alışveriş merkezinde yapılan indirimler izdihama neden oldu. Alışveriş merkezine hücum eden kalabalığın, sosyal mesafeye dikkat etmedikleri ve maske takmayanların olduğu görüldü.

Rusya'da yeni yıl alışverişinde izdiham
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Rusya'da yeni yıl alışverişinde izdiham
Rusya'da yeni yıl nedeniyle alışveriş merkezinde yapılan indirimler izdihama neden oldu. Alışveriş merkezine hücum eden kalabalığın, sosyal mesafeye dikkat etmedikleri ve maske takmayanların olduğu görüldü.


VİRÜSE ALDIRMADILAR!

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Mahaçkale kentindeki bir alışveriş merkezinde yapılan indirim, izdihama neden oldu. Koronavirüs salgınına rağmen alışveriş merkezi önünde toplanan kalabalık, sosyal mesafeye dikkat etmeden içeriye girdi. Kalabalığın arasında birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.

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