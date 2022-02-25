Dünya Rusyadan yeni açıklama Ukraynayı işgal etme planımız yok
AVRUPA

Rusya'dan yeni açıklama: Ukrayna'yı işgal etme planımız yok

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ikinci gününde Kiev'e yayılan Rus askerleri, bombardıman ve saldırılara devam ediyor. İki ülkeden açıklamalar art arda geliyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı işgal etme planlarının olmadığını belirterek, "Bağımsız bir devleti, çok kültürlülüğü destekliyoruz. NATO manipülasyon yapıyor. Ukrayna'nın aşırıcı yöntemleri altında olması kabul edilebilir değil, aynı zamanda Ruslar için soykırım yapılması da kabul edilemez. Ukrayna'yı işgal etmiyoruz. Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusyadan yeni açıklama: Ukraynayı işgal etme planımız yok
Sergey Lavrov

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın birçok noktasını koordineli bir şekilde hedef alan askeri operasyonun düğmesine basmıştı. Rusya'nın yoğun saldırıları ikinci günde de devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 4.20'den sonra (TSİ 5.20) art arda patlama sesleri geliyor.

  • Haber ajanslarından gelen bilgilere göre aynı saatlerde ülkenin genelinde yeniden bir bombardıman başladı.

Açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bağımsız bir devleti destekliyoruz, çok kültürlülüğü çeşitliliği destekliyoruz. NATO manipülason yapıyor. Ukrayna'nın aşırıcı yönteminlerin altında olması kabul edilebilir değil, aynı zamanda Ruslar için soykırım yapılması da kabul edilemez. Ukrayna'yı işgal etmiyoruz. Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın.

  • Daha önce de söylemiştik; Gürcistan NATO üyesi olamaz demiştik. Almanya ve Fransa doğrudan üyelik yerine bir imtiyaz vermeye karar vermişti.

Ukraynalı çocuk Rus saldırısı sonucu kullanılmaz hale gelen binanın önündeki parkta oynarken görüntülendi
OYNAT 00:26
Ukraynalı çocuk Rus saldırısı sonucu kullanılmaz hale gelen binanın önündeki parkta oynarken görüntülendi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir çocuk, Rus saldırısı sonucu kullanılmaz hale gelen binanın önündeki parkta oynarken görüntülendi.

"Ateşkes olması lazım"

Biz Ukrayna'da yaşayan herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz herhangi bir baskı olmaksızın yaşamalarını istiyoruz. Ukrayna halkı yeterince acı çekti. Kimse Amerikan ordusunun orada olmasını istemiyor.

Biz her zaman diplomatik çözümleri savunduk ve bizim görevimiz diplomatik çabaları sürdürmekti. Minsk'te nelerin yapılması gerektiği söylemişti ve bu kararları değiştirmek istediler. Toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyordu. Ekonomik bağları var bu bölgelerin Rusya ile. Bunlar önemli konular. Ateşkes olması lazım. Ekonomik engellerin kaldırılması lazım ve aynı zamanda seçimlerin de Ukrayna'da doğru koşullarda olması gerekliydi ki bu taleplerimiz reddedildi. Batı bizi dinlemedi.

Zelenski'nin görüşme talebini not ettik. Şu an için bir şey söyleyemiyoruz.

Rus tankının ezdiği araçtaki Ukraynalı kadın sağ olarak kurtarıldı
OYNAT 00:39
Rus tankının ezdiği araçtaki Ukraynalı kadın sağ olarak kurtarıldı
Rusya'ya ait bir tankın ezdiği sivil aracın içindeki Ukraynalı kadın çevredekilerin yardımıyla sağ olarak çıkarıldı.


Putin'in emri sonrası Ukrayna'ya askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Putin'in emri sonrası Ukrayna'ya askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
Savaşın ortasında

Savaşın ortasında

​Ünlü aktör Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak.
Hava savunma sistemleri durdurdu

Hava savunma sistemleri durdurdu

Kiev'de duyulan iki güçlü patlama sesinin nedeni belli oldu.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.

​Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.