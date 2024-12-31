Rusya'dan yeni yılda Avrupa'ya doğal gaz şoku

Rusya, Ukrayna üzerinden Rus gazının Avrupa'ya akışına ilişkin anlaşmanın bitmesine bir gün kala Avrupa'ya gönderilen gaz miktarının azaltıldığını duyurdu. Gazprom aracılığıyla verilen gazın 42,4 milyon yerine toplam 37,2 milyon metreküpe düşürüleceği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada Ukrayna üzerinden gaz tedariki için bu yıl içerisinde bir anlaşma yapmaya vakit kalmadığını söylemişti.
Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Rus gaz akışına ilişkin anlaşmanın bitmesine bir gün kala, Avrupa'ya gönderilen gaz miktarının azaltıldığını duyurdu.
5,2 milyon metreküp azaltıldı
Rusya, Ukrayna üzerinden Rus gazının Avrupa'ya akışına ilişkin anlaşmanın bitmesine bir gün kala Avrupa'ya gönderilen gaz miktarının azaltıldığını duyurdu.
Rus enerji şirketi Gazprom, anlaşmanın biteceği 1 Ocak tarihi öncesinde Avrupa'ya bugün 42,4 milyon yerine toplam 37,2 milyon metreküp gaz pompalanacağını duyurdu.
Son dakika anlaşması olmazsa yeni yılın ilk saatlerinde gaz kesilecek
Bir son dakika uzlaşısı olmaması halinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki beş yıllık gaz akışı anlaşmasının süresinin dolmasıyla birlikte Avrupa'ya bu hat üzerinden yapılan gaz tedarikinin yeni yılın ilk saatleri itibarıyla durması bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada Ukrayna üzerinden gaz tedariki için bu yıl içerisinde bir anlaşma yapmaya vakit kalmadığını söylemişti.
Ukrayna, anlaşmayı reddediyor
En çok Slovakya etkilenecek
Ukrayna üzerinden gaz akışının durması, Ukrayna'ya komşu eski bir Sovyet ülkesi olan Moldova açısından büyük bir darbe olacak. Avrupa Birliği dahilinde durumdan en çok etkilenecek ülke ise Slovakya olacak.
Slovakya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Ukrayna'dan tedarikin kesilmesi nedeniyle doğal gaz sıkıntısı yaşanmayacağı ifade edildi. Açıklamada, diğer yandan durumun finansal bir etkisi olacağı ve gaz firmalarının alternatif tedarik güzergahları için 177 milyon euro fazla ödeme yapmak zorunda kalacakları bildirildi.
Rus gazı Avrupa'ya TürkAkım ile taşınacak
Ucuz Rus gazı tedarikinde azalma, Avrupa açısından ise büyük çaplı bir ekonomik yavaşlamaya, enflasyonda artışa ve hayat pahalılığının artmasına neden olmuştu.