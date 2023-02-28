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Dünya

Rusya'dan zehirli kimyasal madde iddiası: ABD Ukrayna'da kışkırtıcı eylemler planlıyor

Rus askeri güçlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin ve suç ortaklarının zehirli kimyasal maddelerin kullanımıyla Ukrayna'da kışkırtıcı eylemler planladığını iddia etti.

12:58 . 28/02/2023 Salı
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Kirillov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'daki eylemleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Etkili bir Amerikan sivil toplum kuruluşunun 22 Şubat'ta Ukrayna'daki olaylarla ilgili konferans düzenlediğini anımsatan Kirillov, ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın bu konferansta konuşma yaptığına dikkati çekti.

Kirillov,
"Sullivan, burada Rus güçlerinin özel askeri operasyon bölgesinde kimyasal silah kullanmayı planladığı yönünde açıklama yaptı. Bu bilgileri, ABD'nin ve suç ortaklarının zehirli kimyasal maddelerin kullanımıyla Ukrayna'da bir provokasyon gerçekleştirme niyeti olarak değerlendiriyoruz."
dedi.

Bunun için hazırlıkların yapıldığını savunan Kirillov, şu ifadeleri kullandı:

"10 Şubat'ta yabancı uyruklu vatandaşların eşlik ettiği bir tren vagonundaki kimyasal maddeler Kramatorsk kentine ulaştırıldı. Bu vagon, Kramatorsk'taki 'Kuybışev' metalurji fabrikasına getirildi. Kimyasal maddeler, Ukrayna Güvenlik Servisi personeli ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin komuta temsilcilerinin kontrolünde vagondan indirildi. Vagonda, 16 mühürlü metal kutu vardı. Bunların yarısında kimyasal tehlike işareti, BZ yazısı ve iki çizgili kırmızı işaret bulunuyordu."

BZ kimyasal maddesinin, insanlarda yönelim ve hafıza bozukluğu ile halüsinasyonlara yol açtığını söyleyen Kirillov, söz konusu maddenin kullanımının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi gereği yasaklı olduğuna dikkati çekti.


Fransa’dan gelen arama kurtarma ekibinin lideri Zipper: “Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz”
Fransa’dan gelen arama kurtarma ekibinin lideri Zipper: “Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz”

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye, dördüncü seviye alarm vererek uluslararası yardım çağrısında bulundu. Fransa’dan gelen arama kurtarma ekibinin lideri Eric Zipper, Malatya’da AFAD ekipleriyle koordine olarak çalıştıklarını anlattı. Zipper, depremin meydana getirdiği yıkımı ‘felaket’ olarak tanımlayarak, “AFAD ve Türk STK'ları etkili olmak için ellerinden geleni yaptılar, bize çok yardımcı oldular. Farkında olmamız gerekir ki aynı deprem Fransa’da yaşansaydı, Fransız itfaiyeciler ve Fransa’nın alt yapısı da yoğunluk içerisinde olurdu. Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz. Benim olduğum bölgede Türkiye Cumhuriyeti, AFAD, Türk dernekleri, Türk STK’ları orada olup etkili olmak için ellerinden geleni yaptılar” dedi.


#Kirillov
#provokasyon
#Rusya
#Ukrayna
#zehirli kimyasal madde
1 saat önce
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Rusya'dan zehirli kimyasal madde iddiası: ABD Ukrayna'da kışkırtıcı eylemler planlıyor
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