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Kirillov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'daki eylemleri konusunda açıklamalarda bulundu.
Etkili bir Amerikan sivil toplum kuruluşunun 22 Şubat'ta Ukrayna'daki olaylarla ilgili konferans düzenlediğini anımsatan Kirillov, ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın bu konferansta konuşma yaptığına dikkati çekti.
Bunun için hazırlıkların yapıldığını savunan Kirillov, şu ifadeleri kullandı:
BZ kimyasal maddesinin, insanlarda yönelim ve hafıza bozukluğu ile halüsinasyonlara yol açtığını söyleyen Kirillov, söz konusu maddenin kullanımının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi gereği yasaklı olduğuna dikkati çekti.