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Rusya'nın 2 stratejik bombardıman uçağı ABD'nin batı kıyısı üzerinde uçtu

Rusya'nın 2 stratejik bombardıman uçağı ABD'nin batı kıyısı üzerinde uçtu

15:0724/09/2024, Salı
AA
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Rusya'nın bombardıman uçağı
Rusya'nın bombardıman uçağı

Rusya'nın 2 adet Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının, ABD'nin Alaska eyaletinin batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuşu tamamladığı belirtildi. .

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 adet Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının, Alaska'nın batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, uçakların uçuş süresinin 11 saatten fazla sürdüğü ifade edildi.

Uçaklara, Su-35 ve Su-30SM savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarılan açıklamada, tüm uçuşların, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.​​​​​​​


#Rusya
#Bering Denizi
#ABD
#Alaska
#Su-35
#Su-30SM

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