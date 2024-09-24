Rusya'nın 2 stratejik bombardıman uçağı ABD'nin batı kıyısı üzerinde uçtu

Rusya'nın 2 adet Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının, ABD'nin Alaska eyaletinin batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuşu tamamladığı belirtildi. .
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 adet Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının, Alaska'nın batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, uçakların uçuş süresinin 11 saatten fazla sürdüğü ifade edildi.
Uçaklara, Su-35 ve Su-30SM savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarılan açıklamada, tüm uçuşların, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.