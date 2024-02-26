Rusya'nın yeni harekat tarihini Zelenski duyurdu: Planımızı hazırladık

ABD Kongresi'nin yeni bir askeri ve mali yardım paketini onaylayacağından emin olduğunu belirten Zelenski, Ukrayna'nın bir ay içinde bu karara ihtiyacı olduğunu söyledi. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşında Batı'nın desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Zelenski, Avrupa Birliği'nin söz verdiği 1 milyon mühimmatın sadece yüzde 30'unu sağladığını açıkladı. Zelenski, Rus güçlerine karşı koymak için net bir planı olduğunu ancak bunu tehlikeye atabilecek ayrıntıları açıklamayacağını belirterek,

"Bir plan var, plan açık. Size ayrıntıları söyleyemem"