Dünya Rusyaya sevkiyat yüzde 80 düştü Sebze ve meyve yüzde 30 ucuzladı
AVRUPA

Rusya'ya sevkiyat yüzde 80 düştü: Sebze ve meyve yüzde 30 ucuzladı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sınırdan dönen sebze ve meyve ürünleri iç piyasada fiyatların düşmesine neden oldu. Özellikle salatalık, domates ve biber fiyatlarında yüzde 30'a varan düşüşler yaşandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusyaya sevkiyat yüzde 80 düştü: Sebze ve meyve yüzde 30 ucuzladı
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Rusya-Ukrayna savaşından Türkiye’nin bölgeye gerçekleştirdiği meyve-sebze ihracatı da etkilenirken, bu durum iç piyasada özellikle salatalık, domates ve biber fiyatlarının yüzde 30’lara varan oranda düşmesine neden oldu. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Ukrayna ve Rusya’nın meyve ve sebze üreticisi için önemli bir pazar olduğunu belirterek, savaşın bu bölgeye gerçekleştirilen ihracatı da etkilediğini söyledi.

TIR’LAR GERİ DÖNDÜ

  • Savaş nedeniyle özellikle örtü altı ürün fiyatlarının düşme eğiliminde olduğunu aktaran Tavşan, “Fiyatlarda aşağı yukarı yüzde 20-30 düşüş var. Örtü altı ürünlerde, domates, salatalık ve biber fiyatında düşme var. Normalde bu aylar örtü altı ürünlerin fiyatının yüksek olduğu dönemdir” diye konuştu. Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Rusya ve Ukrayna’ya yaş meyve ve sebze götürmek için yola çıkan tırların çoğunun geri döndüğünü belirterek, “Bazı TIR'lar henüz bölgede bekliyor. Birçok TIR geri döndü. Sevkiyatlar yüzde 80 azaldı” diye konuştu.

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