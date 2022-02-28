Rusya'ya yaptırımlar Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarını uçurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubatın yıl dönümünde Necmettin Erbakan ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Şule Yüksel Şenler Vakfının tanıtımı ve 'Şule' belgeseli gösterimi programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '28 Şubat müdahalesinin 25. yıl dönümünde bizleri bir araya getirdiği için Şule Yüksel Şenler Vakfı'na teşekkür ediyorum.



Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'a, namlusu millete dönmüş tanka selam durmam diyen Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime, darbe olursa tankın üzerine çıkarım diyen Hasan Celal Güzel Beyefendi'ye, siyaset, medya, bürokrasi, fikir dünyamız içindeki namus ve karakter sahibi herkese bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.



Milletimiz o meşum günlerde dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır.' diye konuştu.

