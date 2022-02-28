Dünya Rusyaya yaptırımlar Avrupadaki doğal gaz fiyatlarını uçurdu
AVRUPA

Rusya'ya yaptırımlar Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarını uçurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekata dünyadan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş kararından vazgeçirmek için Amerika ve Avrupa'dan art arda Rusya'ya karşı yaptırım kararları geldi. Rusya'ya yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları güne yüzde 34 artışla başladı.

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Haber Merkezi Diğer AA
Rusyaya yaptırımlar Avrupadaki doğal gaz fiyatlarını uçurdu
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı geçen hafta megavatsaat başına 93 euro'dan kapanmıştı. Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı yeni işlem gününe 125 euro'dan başladı. Böylece, Avrupa'da doğalgaz kontratları fiyatı önceki işlem günündeki kapanışa kıyasla yüzde 34 yükseldi. Doğalgaz kontratlarında megavatsaat fiyatı TSİ 10.49'da 108 euro seviyesinde seyretti.

  • Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada ise, "Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz göndermeyi sürdürüyoruz" denildi.

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Endişeler giderek artıyor

Fiyatlar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batı ülkelerinin Rus bankalarını SWIFT'ten çıkarma ve Rusya Merkez Bankası varlıklarını dondurma kararı sonrası arttı. Yeni ekonomik yaptırımlar Avrupa'ya gaz tedarikine yönelik endişelerin artmasına neden oldu.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

Öte yandan AB üyesi ülkelerin enerji bakanları bugün Brüksel'de olağanüstü toplantıda bir araya gelecek. Bakanlar, doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki artış ile bu konularda uygulanabilecek tedbirleri görüşecek.

Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?
FOTOĞRAF 9
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Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle yükselen gerilim savaşa neden oldu.<br>Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.<br>Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı.<br>
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İşgalin beşinci gününde silahlanan Ukrayna halkı ordularına destek vererek Rus güçlerini püskürtmeye çalışıyor.
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Öte yandan Ukrayna sokaklarında Rus askerlerine çağrıda bulunulan billboardlarda dikkat çekti.
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Sivil halk şehirlerin sokaklarına astıkları billboardlarla Rusya'ya ve Rus askerlerine tepki gösterdi.
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İşte o billboardlardan bir kaçı:
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\"İşgalciler cehennemde yanın\"
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\"İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?\"
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\"Bizi kurtarmanıza ihtiyacımız yok. Defolun\"
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“Hala hayattayken topraklarımızdan defolun”
Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde beşinci güne girildi. Ukrayna'nın Donbas şehrine yönelik başlatılan ve Rus ordusunun hızla ilerleyişi sonrası Kiev'e kadar ulaşan işgal girişimi sonrası bölgeden çatışma haberleri ve çok sayıda patlama sesi geliyor. Ukrayna'da sivil halkta ordularına destek için ellerinde silahlarla sokakta. Bunun yanı sıra yine halk ülkelerini işgale gelen Rus askerlerine billboardlarla tepki gösterdi. İşte Ukrayna sokaklarında halkın astığı dikkat çeken billboardlar...


Rus askerlerine seslendiler

Rus askerlerine seslendiler

Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar...
Felakete yol açar

Felakete yol açar

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'Zelenskiy' anketi

'Zelenskiy' anketi

​Ukrayna'da destek oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı.

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