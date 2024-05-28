Rusya'yı kızdıracak sözler: İmzalar atıldı! Fransa Ukrayna'ya asker gönderiyor

Rus kuvvetlerinin dün öğleden sonra iki güdümlü füzeyle Ukrayna'nın Kharkiv kentindeki bir alışveriş merkezini vurduğu bildirildi. Resmi makamlardan yapılan açıklamalara göre, saldırıda en az 5 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Yetkililer ayrıca 17 kişinin akıbeti hakkında henüz bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade ettiler.