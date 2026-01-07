Şam’a çifte destek

Esed rejimi sonrası istikrarı sağlama mücadelesi veren yeni Suriye yönetiminin önüne engeller çıkaran İsrail’e BAE de katıldı. Buna karşın Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'dan Şam yönetimine diplomatik ve mali destek giderek güçleniyor.
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, Yemen’deki ayrılıkçı Güney Yemen Geçiş Konseyi’nin Hadramevt’te giriştiği hareket bardağı taşırırken Suriye’de de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Devrim öncesi Esed rejiminin Arap Birliği’ne geri dönmesine ön ayak olan BAE’nin devrimden sonra da Suriye’nin güneyindeki ayrılıkçı Dürzi gruplarla ilişki kurduğu ortaya çıktı. Bu durum, BAE’nin Suriye’deki istikrarı sağlama çabalarını baltalayan İsrail’le birlikte hareket ettiği değerlendirmesine sebep oldu. Katar ve Türkiye'nin ardından Suudi Arabistan’ın da Şam hükümetine desteğini artırdığı görülüyor. Bu ittifaka, son olarak Mısır’ın da doğal gaz anlaşmasıyla katılması işgalci güç İsrail'i ve bölgedeki yancısı BAE’yi yalnızlığa sürüklüyor.
İPLER İYİCE KOPTU
CNN’in Suudi Arabistanlı yetkililere dayandırarak verdiği bilgiye göre, Riyad yönetimi BAE’nin Suriye’nin güneyindeki Suveyda’da bulunan ayrılıkçı Dürzi gruplarla iletişim kurduğunu tespit etti. BAE’li yetkililerin Dürzi liderlerle bağımsızlık seçeneğini ele aldığı belirtilen haberde, Riyad’ın bu hareketliliği Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma yönündeki politikasına açık bir saldırı olarak değerlendirdiği aktarıldı. Riyad yönetimi tarafından, BAE’nin bölgedeki devlet dışı gruplarla bu tür ilişkilere girişmesinin bölge genelinde istikrarı tehlikeye attığı ve bu durumun da S.Arabistan’ın güvenliğine tehdit olarak düşünüldüğü kaydedildi. Haberde ayrıca, Suudi Arabistan’ın uzun süredir yakın ilişkilere sahip olduğu BAE’nin Suriye’nin yanı sıra, Yemen ve Afrika Boynuzu’nda (Sudan-Somali-Etiyopya) gibi ülkelerde giriştiği faaliyetlerin iki taraf arasındaki ipleri kopardığı yorumu yapıldı.
ŞARA’YA TELEFON
Suriye yönetiminin geçtiğimiz pazartesi günü Paris’te İsrail ile güvenlik anlaşması müzakerelerine eş zamanlı olarak yaşanan bu gelişmeler, S.Arabistan’ı harekete geçirdi. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
MISIR’DAN DOĞAL GAZ
Yine Mısır’ın başkenti Kahire’yi ziyaret eden Suriye Petrol Bakanlığı heyeti Mısır hükümetiyle doğal gaz ve petrol tedariki konusunda iki mütabakat zaptı imzaladı. Ziyarette ayrıca, Suriye'nin petrol ve doğal gaz altyapısını güçlendirme konusundaki fırsatlar ele alındı.
İsrail ile iletişim mekanizması
- ABD himayesinde Paris'te gerçekleştirilen İsrail-Suriye görüşmelerinde "ortak bir iletişim mekanizması" kurulması kararı çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerin ardından İsrail ile Suriye, "her iki ülke için kalıcı güvenlik ve istikrar düzenlemeleri sağlanması yönündeki çabalarını sürdürme taahhütlerini" teyit etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda iki ülke, istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda ABD'nin gözetiminde acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak için ortak bir iletişim mekanizması kurmaya karar vermişlerdir."