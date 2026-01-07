Şam’a çifte destek

ABD himayesinde Paris'te gerçekleştirilen İsrail-Suriye görüşmelerinde "ortak bir iletişim mekanizması" kurulması kararı çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerin ardından İsrail ile Suriye, "her iki ülke için kalıcı güvenlik ve istikrar düzenlemeleri sağlanması yönündeki çabalarını sürdürme taahhütlerini" teyit etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda iki ülke, istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda ABD'nin gözetiminde acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak için ortak bir iletişim mekanizması kurmaya karar vermişlerdir."