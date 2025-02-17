Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Santorini Adası'nda depreme hazırlık: Liman inşa edilecek

Santorini Adası'nda depreme hazırlık: Liman inşa edilecek

17:3817/02/2025, الإثنين
AA
Sonraki haber
Santorini Adası'ndaki zemin yükselmesi ve zemin kayması uzmanlarca takip ediliyor.
Santorini Adası'ndaki zemin yükselmesi ve zemin kayması uzmanlarca takip ediliyor.

Ege'deki Yunan adalarında yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın, Santorini Adası'nda acil durumlarda gemilerin kullanması için özel liman inşa edeceği bildirildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, ANT1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Santorini halkının yakın zamanda veya uzun vadede herhangi bir büyük deprem yaşanması halinde sahil bölgelerinden uzaklaşarak yüksek alanlara çıkması gerektiğini belirtti.


Kikilias, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile yaptıkları görüşmenin ardından, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde adada halihazırda inşa edilen büyük limanın haricinde, deprem durumunda kullanılmak üzere özel bir limanın daha yapılmasına karar verdiklerini kaydetti.


Ege'de çok sayıda deniz altı volkanik alan olduğunu söyleyen Kikilias, bölgede son dönemde yaşanan magma hareketlerinin de uzmanlarca takip edildiğini dile getirdi.


Kikilias, Santorini Adası'ndaki zemin yükselmesi ve zemin kaymasının da uzmanlarca takip edildiğini vurguladı.




#Yunanistan
#liman
#Santorini
#sismik hareketlilik
#deprem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak?