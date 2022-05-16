Dünya SAT soruları her yıl çalınıyor
AMERİKA

SAT soruları her yıl çalınıyor

ABD’de üniversite eğitimi almak isteyenlerin girmesi gereken SAT (Scholastic Aptitude Test) sınav sorularını satan şebeke çökertildi. Çetenin aynı anda 170 ülkede yapılan sınavın sorularını Azerbaycan’da çalıp Türkiye’ye getirdiği ve Telegram’da 3 bin dolara pazarladığı tespit edildi. Zanlılar soruların her yıl çalındığını iddia etti.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
SAT soruları her yıl çalınıyor
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ABD’de üniversite eğitimi almak isteyenlerin girmesi gereken, aynı anda 170 ülkede gerçekleştirilen ve uluslararası geçerliliği olan SAT (Scholastic Aptitude Test) sınav sorularının satıldığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmaya göre, soruları çalan yabancı uyruklu kişilerin, Azerbaycan’dan Türkiye'ye getirip Telegram üzerinden sattığı ihbarı yapıldı. 7 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda, İran ve Azerbaycan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruların 3 bin dolara satıldığı, dağıtıldığı evlere de “karantina” adı verildiği belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda 11 İngilizce sınav giriş belgesi, 18 İngilizce soru kitapçığı ele geçirildi. Soru kitapçıklarındaki sorularla sınavdaki soruların birebir aynı olduğu tespit edildi.

KUTU İÇİNDE ŞİFREYLE GELİYOR

  • Soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden Fuad K., “İstanbul’dan soruları sınav merkezinden çıkaran kişi Mir N.’dir. Bu soruları Cahid M.’ye satıyor. Sorular kutu içinde şifreyle geliyor. Cahid de yabancı öğrencilere satıyor. Telegram’dan paylaşılan sorular Azerbaycan’da sorulan sorular. Ancak Azerbaycan’daki sorularla Türkiye’de sorulan sorular aynı” itirafında bulundu. Şüpheli Alakbar K. ise soruların her sene bu yolla çalındığını belirterek, “Fuad’ın öğrencilere verdiği sorular Azerbaycan’dan gelen sorular değil. Türkiye’de çalınan sorular olduğunu düşünüyorum” dedi. Şüphelilerin tamamı savcılık sorgularının ardından “hırsızlık” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Fuad K. ile Efsane G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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