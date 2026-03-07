Savaş korkusu "beyaz yaka" göçü başlattı: Dubai'de binlerce kişi ülkeyi terk etti

Orta Doğu’da ABD-İsrail ile İran arasında başlayan savaş yedinci gününe girerken Dubai’de dikkat çekici bir göç hareketi yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde özellikle yabancı profesyoneller ve üst düzey yöneticilerin ülkeden ayrılmaya başladığı bildirildi.

İş çevrelerine göre savaşın ilk günlerinden bu yana 50 bin - 150 bin arasında yabancı çalışanın ülkeden ayrıldığı ya da ayrılmaya çalıştığı değerlendiriliyor. Uçuşların sınırlı olması ve karayolundaki güvenlik riskleri ise tahliyeleri zorlaştırıyor.

Yaklaşık 3.9 milyon insanın yaşadığı Dubai'de nüfusun 3.5 milyonunu yabancı çalışanlar oluşturuyor. Finans, teknoloji ve uluslararası şirketlerin yoğunluğu nedeniyle şehirde 700 bin ile 1 milyon arasında beyaz yaka profesyonelin bulunduğu tahmin ediliyor.

Şirketler ofislerini kapatıyor: Çalışanlar tahliye ediliyor

Uluslararası şirketler çalışanlarını korumak amacıyla Dubai’deki faaliyetlerinde çeşitli önlemler almaya başladı. Bazı şirketler ofislerini geçici olarak kapatırken, bazıları operasyonlarını askıya alarak uzaktan çalışma modeline geçti.

Savaşın başlamasından bu yana Nvidia’nın Dubai ofisini geçici olarak kapattığı bildirildi. Amazon’un çalışanlarını uzaktan çalışma sistemine geçirdiği, bazı veri merkezlerinin ise saldırılardan etkilendiği belirtildi. Google’ın çalışanlarının bir kısmını tahliye planına aldığı ifade edildi.

Danışmanlık şirketi KPMG’nin Dubai ve Abu Dabi’deki personeli için özel tahliye uçuşları organize ettiği kaydedildi. Teknoloji şirketi Neolix’in Abu Dabi’deki operasyonlarını güvenlik gerekçesiyle durdurduğu, WeRide’ın ise Dubai’deki robotaksi hizmetlerini askıya aldığı duyuruldu.

Uçak biletleri tükendi: Tahliyeler karayoluna kaydı

Tahliyelerin ise uçuşlardaki sınırlamalar ve karayolundaki güvenlik riskleri nedeniyle güçleştiği belirtiliyor. Dubai’den ayrılmak isteyenlerin en çok tercih ettiği güzergâhlardan Dubai–İstanbul hattı yoğun talep nedeniyle uçak biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendiği görüldü.

Uçuş arama platformlarında yapılan incelemelere göre, Dubai–İstanbul hattında en yakın uçuş tarihi 10 Mart olarak kaydedildi. Ancak bu tarihteki seferlerde de boş koltuk bulmanın oldukça zor olduğu belirtiliyor.

Savaş nedeniyle ülkeden ayrılmak isteyen yabancı çalışanlar ve turistlerin bilet bulabilmek için günler sonrasına rezervasyon yapmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Uçuş bulamayanların ise kara yoluyla ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı kaydediliyor.

Hatta Sınır Kapısı'nda yoğunluk artıyor

Dubai’den ayrılmak isteyen yabancı çalışanlar ve turistler özellikle Hatta–Al Wajajah Sınır Kapısı'na yöneliyor. Dubai’ye yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki sınır kapısı, son günlerde ülkeden çıkış yapmak isteyenlerin en yoğun kullandığı noktalardan biri haline geldi.Söz konusu kapıdan geçen kara yolu, Sohar ve Maskat şehirlerine uzanırken yolculuğun yaklaşık 4,5–5 saat sürdüğü belirtiliyor. Sınır kapısında ise yoğunluğun giderek arttığı ifade ediliyor.

Öte yandan Dubai’den ayrılmak isteyen varlıklı kesimin özel jetlere yöneldiği kaydedildi. Özel jet şirketleri, Umman ve Suudi Arabistan üzerinden gerçekleştirilen charter uçuşların fiyatlarının 200 bin dolara kadar çıktığını açıkladı.

Emirates ve Etihad sınırlı uçuş programını duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli hava yolu şirketleri Emirates ve Etihad Airways, ana operasyon merkezlerinden kısıtlı uçuşlara yeniden başlama kararı aldı.Emirates’ten yapılan açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar 82 destinasyona uçuş gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada ayrıca Dubai üzerinden aktarma yapacak yolcuların, bağlantılı uçuşlarının kesinleşmiş olması halinde seyahatlerine izin verileceği belirtildi.

Abu Dabi merkezli Etihad Airways ise 19 Mart’a kadar geçerli olacak sınırlı bir uçuş programı hazırladığını duyurdu. Şirketin Frankfurt, Londra ve Paris’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 70 destinasyona sefer düzenleyeceği kaydedildi.







