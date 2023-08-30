Savaşta bir ilk: Ukrayna 'karton dron'larla Rus jetlerini vurdu

Çatışmaların 18 aydır devam ettiği Ukrayna savaşında gözler bir süredir Ukrayna'nın kaybettiği toprakları almak için başlattığı karşı saldırıda. Rusya bu sabah 6 farklı bölgeye düzenlenen büyük çaplı baskınlarla sarsılırken, Ukrayna'nın da savaşta bir ilke imza attığı öğrenildi.





Büyükelçi de doğruladı: Ukrayna 'Karton drone'larla vurdu





Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Kyiv Post'a yaptığı açıklamada Rusya'nın Kursk havaalanındaki beş savaş uçağına zarar veren saldırının Avustralya'dan gelen 'karton dron'larla gerçekleştirildiğini duyurdu.





Ukrayna'nın Avustralya Büyükelçisi Vasyl Mryoshnychenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karton dronların Rus havaalanına yapılan saldırıda kullanıldığını doğruladı.





İlk kez kullanıldı: 5 savaş uçağını vurdu





SBU'nun açıklamasında söz konusu saldırıda karton dronların bir MiG-29 ve dört Su-30 savaş uçağını vurduğu bunun yanı sıra iki Pantsir füze rampasına ve bir S-300 hava savunma sistemine zarar verdiği belirtildi.





Hava kuvvetlerini yakından takip eden Rus yanlısı kanal Fighterbomber ise Avustralya tarafından sağlanan drone'ların ilk kez bu saldırıda kullanıldığını duyurdu.









Paket halinde teslim ediliyor, kolayca monte edilebiliyor





Avustralyalı savunma şirketi SYPAQ geçtiğimiz Mart ayında hükümet ile Ukrayna'ya gönderilecek 'Corvo Drone'lar için 700.000 dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu.





Firma 'Corvo Drone'ları 'karton uçak' olarak tanımlıyor. Mumlanmış sert kartonlardan yapılan yapılan insansız hava araçları paket halinde teslim ediliyor ve kolayca monte edilebiliyor.





120 KM uçabiliyor, hafif yapısı nedeni ile radardan kaçabiliyor





75 mile (120 kilometre) kadar uçabilen karton dronlar aslında patlayıcı taşımaktan ziyade keşif ve teslimat için üretildi. Ancak şirket Ukrayna'ya gönderilen araçları savaşta kullanılabilmesi için özelleştirdi.





Fighterbomber kanalı Corvo'nun hafif yapısı sayesinde radardan kaçabileceğini öne sürüyor.





Rusya Savunma Bakanlığı'nın Kursk saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada insansız hava araçlarının 'uçak tarzı' olduğu belirtmesi de Corvo iddialarını güçlendiriyor.





Pahalı Rus jetlerini yok etmek için uygun maliyetli bir yöntem





Rusya söz konusu saldırıda meydana gelen hasarı açıklamazken, askeri analistler 'karton uçakların' pahalı rus jetlerini ortadan kaldırmak için uygun maliyetli bir yöntem olduğunu belirtiyor.





Avustralya hükümeti, Haziran ayında yaptığı açıklama ile Ukrayna'ya yaklaşık 74 milyon dolar değerinde ek askeri yardım sağlayacağını duyurmuştu.



