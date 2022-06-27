Dünya Scholzden dikkat çeken açıklama Rusyanın Ukraynaya saldırısının öncesine dönüş olamaz
AVRUPA

Scholz'den dikkat çeken açıklama: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının öncesine dönüş olamaz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile ilişkide, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı dönemin öncesine dönüşün olamayacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Scholzden dikkat çeken Rusya açıklaması: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının öncesine dönüş olamaz
Arşiv.

Scholz, Almanya’nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletinin Elmau Sarayı’nda düzenlenen G7 Zirvesi’nin ikinci gün oturumlarının ardından değerlendirmede bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bugün yapılan sabah oturumuna video konferans yoluyla katılarak Ukrayna’daki durumu aktardığını belirten Scholz, G7 ülkelerinin, Ukrayna’nın savunmasına destek vermeyi sürdürecekleri güvencesini verdiğini aktardı.

Scholz, bu savaşın uluslararası ilişkilerde bir dönüm noktası olduğunu da ifade ederek, Rusya’nın devletler arasında yapılan tüm kuralları ve anlaşmaları bozduğunu dile getirdi.

G7 ülkelerinin bu durumun uzun süre ilişkileri şekillendireceği konusunda hemfikir olduğunu aktaran Scholz, "Bu nedenle Rusya ile ilişkide, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı dönemin öncesine dönüşün olamayacağı açıktır. Çünkü durum değiştiğinde bizim de değişmemiz lazım. Bunu herkes çok iyi biliyor.” ifadesini kullandı.

Scholz, G7 ülkelerinin gerekli kararları almaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda dünyanın nasıl değişeceğini öngörmek henüz mümkün değil. Yakın ve güven içinde birlikte çalışırsak bu değişimin üstesinden en iyi şekilde geleceğimiz açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan, Endonezya, Senegal, Güney Afrika ve Arjantin’in G7 Zirvesi’nin ikinci gün yapılan bir oturuma katıldığına işaret eden Scholz, "Demokrasiler olarak dünyaya benzer bir şekilde bakıyoruz. İstişarelerde bulunmamız önemli ve gerekli. Birbirimizi dinleme, karşılıklı anlayış oluşturur. Bu, birlikte çalışmayı kolaylaştırır." şeklinde konuştu.

İklimin korunması, enerji tedariki ve açlıkla mücadele konularının iyi, açık ve yapıcı bir şekilde ele alındığını aktaran Scholz, bu ülkelerle diyaloğun sürdürüleceğini belirtti.

Scholz, Ukrayna’daki savaşa ise farklı perspektiflerden baktıklarını, bunun da bilindiğini, bundan dolayı görüşmeler yapmanın önemli olduğunu kaydetti.

G7 Zirvesi, yarın yapılacak "Çok taraflı ve dijital düzen" başlıklı oturumun ardından son bulacak.

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