SDG'nin entegrasyonu başladı: Terör örgütü silahlarını teslim etti

Suriye ordusunun Fırat’ın batısında yürüttüğü operasyonların ardından terör örgütü SDG, Şam ile imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması kapsamında silah bırakma sürecine girdi. Suriye basınında yer alan haberlere göre, 29 Ocak’ta ilan edilen anlaşma çerçevesinde ağır ve orta ölçekli silahların Şam yönetimine teslimi tamamlandı. Haseke ve Aynel Arab’da konuşlu SDG unsurlarının Suriye güçlerine katılım süreci de başlatıldı. Silah tesliminin kamuoyuna yansımaması için örgütün süreci gizli yürütmek istediği öne sürüldü.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’yi Fırat Nehri’nin batısından temizlemek üzere operasyonlarını yoğunlaştıran Suriye ordusunun baskısı sonuç verdi.
Suriye ordusu karşısında pes etmek zorunda kalan SDG yönetimi, geçtiğimiz ay Şam yönetimi ile 14 maddelik ateşkes anlaşması imzaladı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Suriye’nin kuzeydoğusunda tam ateşkes sağlandığını duyurdu.
Suriye Savunma Bakanlığı ateşkes sonrası operasyonları durdurdu.
SDG silahları teslim etmeye başladı
Bu süreç kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Suriye basını, Suriye hükümeti ile SDG arasında 29 Ocak’ta ilan edilen anlaşma kapsamında ağır ve orta ölçekli silahların Şam yönetimine teslim edilme sürecinin tamamlandığını yazdı.
Haseke ve Aynel Arab (Kobani) kentlerinde konuşlu SDG unsurlarının Suriye güçlerine katılımına da başlandı.
Öte yandan örgütün, silah tesliminin gizlice yapılmasını talep ettiği, kamuoyu önünde taviz görüntüsünün oluşmasını istemediği de aktarıldı.