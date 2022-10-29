Sekiz yaşındaki Ukraynalı kızdan Erdoğan'a Bayraktar TB2 mektubu

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı ve binlerce insanın öldüğü savaş devam ediyor. Türkiye'nin işgal başlamadan önce Kiev'e sattığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna ordusu ve halkı içinde direnişin sembolü olarak görülüyor. Hatta adına şarkılar dahi yapıldı.

ERDOĞAN'A BAYRAKTAR TB2 MEKTUBU

TURKSİD Ukrayna Derneği Başkanı İsmet Yüksel, Kiev'deki Türk Büyükelçiliği'nde dün düzenlenen 29 Ekim resepsiyonundan sevimli bir anekdot paylaştı. Haber7'de yer alan habere göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen resim sergisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben 8 yaşındaki Ukraynalı çocuğun yazdığı bir mektup dikkatleri çekti.

Irpin kentinden olduğunu söyleyen ve bir adet Bayraktar TB2 isteyen 8 yaşındaki Jenya, TB2'nin yanı sıra Ukrayna ile Türkiye bayraklarını çizdiği mektubunda şu ifadeleri kullandı:

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"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan! Benim adım Jenya, 8 yaşındayım. Kahraman şehir Irpin'denim. Sizde Bayraktar var. O'nlar savaş için. Bizde ise savaş var. Bizim zaferimiz için, çocuklar ölmesin diye en az 1 Bayraktar sizden rica ediyorum. Teşekkür ederim! Slava (Şan olsun) Ukrayna!"

EKONOMİ Selçuk Bayraktar: Polonya’ya ilk Bayraktar TB2 teslimatını yaptık

OYNAT 01:19 Selçuk Bayraktar: Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuştu. Bayraktar, ''Savunma sanayimizin, geldiği nokta açısından baktığımızda böylesine rağbet görmesi hakikaten gurur verici. Ülkemiz adeta mihenk taşı haline geldi. Karabağ'da, Suriye'de, Libya'da yaptıklarıyla ve şimdi Ukrayna da kullanıyor etkin bir şekilde, bütün dünyanın dikkatini çekti. Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı şeklinde dünya tarihine geçmesine neden oldu'' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Ukraynalı heyetten Baykar'a ziyaret: Selçuk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı takdim edildi

GÜNDEM Litvanya'ya yapılan Bayraktar TB2 bağışı: İkili ilişkilerde pozitif hava hakim

FOTOĞRAF 16 Son yıllarda meydana gelen savaşlarda İHA ve SİHA'lar büyük bir rol oynuyor. Özellikle Azerbaycan-Ermenistan ve Rusya-Ukrayna savaşlarında İHA'lardan fazlasıyla fayda sağlandı. Bayraktar İHA'lar ise bu dönemin en başarılı Drone'ları arasında gösteriliyor. Türkiye'nin askeri silahlı insansız hava araçları (SİHA) programı dünyanın gündeminden düşmüyor. MUSK'IN PAYLAŞIMI SES GETİRDİ



Pek çok ülkenin radarında olan SİHA'lar SpaceX ve Tesla'nın patronu Elon Musk'ın da dikkatini çekmişe benziyor. Zira dünyanın en zengin insanı konumundaki Musk'tan flaş bir SİHA açıklaması geldi. Uluslararası Haber ajansı AP'nin 'Drone'lar, Ukrayna'da üstünlük için yarışıyor' başlıklı haberini Twitter hesabı üzerinden paylaşan Musk, bu paylaşımına 'Birinci Drone Savaşı' notunu düştü. Bu paylaşımının ardından 'Türk Drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?' sorusuna yanıt veren ünlü girişimci şu ifadeyi kullandı; 'Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır.' BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?



Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.







Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.





Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.





Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;



18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa 'Türk SİHA'ları en iyisi diyorlar Tesla da üretecek mi' sorusuna yanıt: Sosyal medya Elon Musk'ın paylaşımını konuşuyor Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda etkili olduğu görülen Türk yapımı İnsansız Hava Araçları bu sefer milyarder girişimci Elon Musk'ın gündeminde. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından 'Türk Drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?' sorusuna yanıt verdi. SİHA kararını açıklayan Musk'ın sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

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