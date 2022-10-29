Dünya Sekiz yaşındaki Ukraynalı kızdan Erdoğana Bayraktar TB2 mektubu
AVRUPA

Sekiz yaşındaki Ukraynalı kızdan Erdoğan'a Bayraktar TB2 mektubu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda sergilenen ve 8 yaşındaki Ukraynalı bir çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan için kaleme aldığı mektup dikkat çekti. Mehktupta, "Çocuklar ölmesin diye sizden bir Bayraktar rica ediyorum" ifadesi yer aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Sekiz yaşındaki Ukraynalı kızdan Erdoğana Bayraktar TB2 mektubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı ve binlerce insanın öldüğü savaş devam ediyor. Türkiye'nin işgal başlamadan önce Kiev'e sattığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna ordusu ve halkı içinde direnişin sembolü olarak görülüyor. Hatta adına şarkılar dahi yapıldı.

ERDOĞAN'A BAYRAKTAR TB2 MEKTUBU

TURKSİD Ukrayna Derneği Başkanı İsmet Yüksel, Kiev'deki Türk Büyükelçiliği'nde dün düzenlenen 29 Ekim resepsiyonundan sevimli bir anekdot paylaştı. Haber7'de yer alan habere göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen resim sergisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben 8 yaşındaki Ukraynalı çocuğun yazdığı bir mektup dikkatleri çekti.

Irpin kentinden olduğunu söyleyen ve bir adet Bayraktar TB2 isteyen 8 yaşındaki Jenya, TB2'nin yanı sıra Ukrayna ile Türkiye bayraklarını çizdiği mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan! Benim adım Jenya, 8 yaşındayım. Kahraman şehir Irpin'denim. Sizde Bayraktar var. O'nlar savaş için. Bizde ise savaş var. Bizim zaferimiz için, çocuklar ölmesin diye en az 1 Bayraktar sizden rica ediyorum. Teşekkür ederim! Slava (Şan olsun) Ukrayna!"

Selçuk Bayraktar: Polonya’ya ilk Bayraktar TB2 teslimatını yaptık
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Selçuk Bayraktar: Polonya’ya ilk Bayraktar TB2 teslimatını yaptık

Selçuk Bayraktar: Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı
OYNAT 01:19
Selçuk Bayraktar: Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuştu. Bayraktar, ''Savunma sanayimizin, geldiği nokta açısından baktığımızda böylesine rağbet görmesi hakikaten gurur verici. Ülkemiz adeta mihenk taşı haline geldi. Karabağ'da, Suriye'de, Libya'da yaptıklarıyla ve şimdi Ukrayna da kullanıyor etkin bir şekilde, bütün dünyanın dikkatini çekti. Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı şeklinde dünya tarihine geçmesine neden oldu'' dedi.


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'Türk SİHA'ları en iyisi diyorlar Tesla da üretecek mi' sorusuna yanıt: Sosyal medya Elon Musk'ın paylaşımını konuşuyor
FOTOĞRAF 16
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Son yıllarda meydana gelen savaşlarda İHA ve SİHA'lar büyük bir rol oynuyor.
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Özellikle Azerbaycan-Ermenistan ve Rusya-Ukrayna savaşlarında İHA'lardan fazlasıyla fayda sağlandı.
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Bayraktar İHA'lar ise bu dönemin en başarılı Drone'ları arasında gösteriliyor.
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Türkiye'nin askeri silahlı insansız hava araçları (SİHA) programı dünyanın gündeminden düşmüyor.
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MUSK'IN PAYLAŞIMI SES GETİRDİ

Pek çok ülkenin radarında olan SİHA'lar SpaceX ve Tesla'nın patronu Elon Musk'ın da dikkatini çekmişe benziyor.
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Zira dünyanın en zengin insanı konumundaki Musk'tan flaş bir SİHA açıklaması geldi.
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Uluslararası Haber ajansı AP'nin 'Drone'lar, Ukrayna'da üstünlük için yarışıyor' başlıklı haberini Twitter hesabı üzerinden paylaşan Musk, bu paylaşımına 'Birinci Drone Savaşı' notunu düştü.
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Bu paylaşımının ardından 'Türk Drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?' sorusuna yanıt veren ünlü girişimci şu ifadeyi kullandı;
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'Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır.'
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BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.



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Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.


Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.


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Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

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18,000 Feet Operasyonel İrtifa
27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
25.000 Feet Maksimum İrtifa
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'Türk SİHA'ları en iyisi diyorlar Tesla da üretecek mi' sorusuna yanıt: Sosyal medya Elon Musk'ın paylaşımını konuşuyor
Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda etkili olduğu görülen Türk yapımı İnsansız Hava Araçları bu sefer milyarder girişimci Elon Musk'ın gündeminde. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından 'Türk Drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?' sorusuna yanıt verdi. SİHA kararını açıklayan Musk'ın sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.


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İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla videolu kutlama yaptı. Videoda, Milli Mücadele döneminde ortaya konulan çabaya vurgu yapıldı. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine dikkat çekildi. Sosyal medyadan paylaşılan özel klibe, "Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" notu düşüldü.

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