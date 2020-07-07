SİHA'lar Cufra Hava Üssü yakınlarında Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü

Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükükümeti'ne ait SİHA'lar, Cufra Hava Üssü yakınlarında Rus üretimi Pantsir-S1 hava savunma sistemini imha etti.
Hava harekatında 3 Wagner askeri hayatını kaybederken, 7 paralı askerin ise yaralandığı rapor edildi.
- TRT Arapça kaynakları söz konusu gelişmeyi doğrularken, operasyonun geçtiğimiz günlerde Vatiyya Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıya karşı yapılan bir misilleme olarak değerlendiriliyor.
Vatiyya Hava Üssü'nde ne olmuştu?
Libya ordusu Vatiyye Üssü'ne yönelik hava saldırısının, Mısır'ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini rapor etmişti.