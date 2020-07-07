SİHA'lar Cufra Hava Üssü yakınlarında Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü

Türkiye'nin konuşlanacağı Vatiye Hava Üssü'ne kim saldırı düzenledi?

Libya'nın başkenti Trablus'un batısında yer alan ve geçtiğimiz mayıs ayında Hafter militanlarından temizlenen Vatiye Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenledi. Kimliği belirsiz savaş uçaklarınca gerçekleştirilen saldırıda Türkiye'nin gönderdiği bazı askeri teçhizat ve sistemler hedef alındı. Saldırının arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu öne sürülürken, BAE'li akademisyen Abdülhalik Abdulla, 'BAE tüm Arap halkları adına Libya'da Türkiye'ye ders verdi' tweetini attı ve ardından bu paylaşımı kaldırdı.

