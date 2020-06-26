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Dünya Sisinin uçakları balon çıktı Uçakların şovunu yaptı sonra hemen geri çekti
ORTADOĞU

Libya'yı tehdit eden Sisi'nin tehditleri boşa çıktı

Sisi’nin uçakları balon çıktı: Uçakların şovunu yaptı sonra hemen geri çekti

Libya’da darbeci Hafter’i savunmak için gerekirse askeri harekat düzenleyeceğini duyuran Mısır’ın tehditleri boş çıktı. Sisi’nin katılımıyla düzenlen askeri törenden sonra Libya-Mısır sınırındaki askeri üsse getirilen uçaklar törenden hemen sonra çekildi. Uzmanlar boş üssün, bir askeri harekat hazırlığı olmadığı anlamına geldiğini söyledi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Darrbeci Sisi
Darrbeci Sisi

Libya’da Türkiye destekli meşrû hükümeti tehdit ederek Hafter’i savunmak için gerekirse askeri harekât başlatacağını açıklayan Mısır’da tuhaf şeyler oluyor. Darbeci Sisi, savaş tehdidinde bulunduğu Libya-Mısır sınırındaki hava üssünden uçakların çoğunu geri çekti.

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Körfez Mısır’ı parçalayacak: BAE ve Suudi Arabistan Sisi'yi savaşa zorluyor
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Körfez Mısır’ı parçalayacak: BAE ve Suudi Arabistan Sisi'yi savaşa zorluyor
  • Geçtiğimiz hafta Mısır’ın Libya sınırına yakın Matruh kentinde darbeci Sisi’nin katılımıyla bir askeri geçit töreni düzenlenmişti. Bu törende gövde gösterisine soyunan Mısır ordusu özellikle savaş uçakları filosunu ön plana çıkarmaya çalışmıştı. Yeni uydu görüntüleri, savaş uçaklarının törenden sonra sınırdan çekildiğini ortaya koydu. Üslerin durumunu inceleyen sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülere göre 21 Haziran Pazar günü Sidi Barani üssünden kaybolan uçaklar, yaklaşmakta olan askeri müdahale için gerçek hazırlıkların bulunmadığının kanıtı olarak değerlendirildi. Uçakların nereye götürüldüğü bilinmiyor.

Halk TV'de skandal sözler: Türkiye Mısır ve Sudan'ı karıştırmak için Libya'da üs kuruyor
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Halk TV'de skandal sözler: Türkiye Mısır ve Sudan'ı karıştırmak için Libya'da üs kuruyor
Darbeci Hafter'e karşı Libya'nın legal gücü UMH'ye destek veren Türkiye, iki yeni üsle etkinliğini artırmayı planlıyor. Halk TV ekranlarında konuşan Hüsnü Mahalli, Türkiye'nin Libya'daki varlığına dair akla ziyan iddialar ortaya attı: Türkiye Libya'ya hava ve deniz üssü kuruyor. Türkiye'nin derdi ne biliyor musunuz? Mısır'ı karıştırmak, Sudan'ı karıştırmak.
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