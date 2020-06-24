Uzmanlar: Mısır'ın kağıttan kaplan ordusu Libya'da başarılı olamaz

Türkiye'nin askeri desteği ile Hafter güçlerine ağır darbeler vuran Libya ordusunun yeni hedefi Sirte ve Cufra Hava Üssü iken, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'den askeri müdahale tehdidi geldi.

Hafter unsurlarını korumak için Sirte ve Cufra Hava Üssü'nü kırmızı çizgi ilan eden darbeci yönetimin gerçekten Libya'ya askeri müdahalede bulunabilir mi? sorusu tartışılmaya devam ediyor.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Ortadoğu Analisti Mohammad Pervez Bilgrami, Sisi'nin son mesajlarının siyasi bir mesaj olabileceğini belirterek, "Mısır ordusunun Libya'da zayıf noktaları var. Yabancı bir ülkenin topraklarında kapsamlı bir harekat düzenleme kapasitesinden yoksunlar. Mısır ekonomisindeki sorunlar zaten devam ediyor. Etiyopya ile Mısır'ı savaşın eşiğine getiren baraj sorunu çözülmedi. Bu barajlar Mısır için çok daha önemli bir sorun" değerlendirmesinde bulundu.

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Mısır'daki darbeci yönetimin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğine güvenemeyeceğini belirten Bilgrami, "Libya'da Hafter destekçisi ülkelerin çıkarları birbirinden farklı. Fransa ve Rusya'nın bu ülkedeki ajandaları birbirinden de farklılık gösteriyor" dedi.

SİSİ İSRAİL'İN SİYASİ AJANDASINI UYGULUYOR

2013 yılında yaşanan darbe sonrası bölgede Mısır projesinin hayata geçirildiğini söyleyen Bilgrami, "Mursi'nin devrilişi ile birlikte, Sisi yönetimine bölgede kaos yaratma ve İsrail'in siyasi ajandasını Filistin'de uygulama görevi verildi." ifadelerini kullandı.

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Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakatı'na yönelik bir saldırının aynı zamanda Türkiye'ye yönelik bir saldırı anlamına geleceğine dikkat çeken Bilgrami, "Mısır ordusu ve halkı, Türkiye gibi bir ülke ile çatışarak kaynakların boşa harcanmasını istemeyecek kadar olgun. Aynı zamanda Mısır ordusu, Sisi'nin yanılgıları ve ulusal çıkarlar arasında doğru ayrımlar yapabilir. Türkiye ile Mısır gibi ülkelerin çatışması ne Ortadoğu ne Kuzey Afrika ne de Müslüman dünyasına bir şey kazandırır." ifadelerini kullandı.

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