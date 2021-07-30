Siyasi darbe yapan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: Kimse haklarından mahrum kalmadı

Tunus Meclisi'nin yetkililerini askıya alan Tunus Devlet Başkanı Kays Said, Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Rıza Garsillavi’yi yeni içişleri bakanı olarak atadı. Said, Garsillavi’yi Kartaca kentindeki devlet başkanlığı sarayında kabul etti. Garsillavi, yeni görevi almak üzere yemin etti.

YAPTIĞI DARBEYİ SAVUNDU

Yemin töreni sırasında açıklama yapan Said, "Anayasal metni uyguladığımı ve hak ve özgürlükler korumakta kararlı olduğumu tüm dünyaya duyuruyorum. Kimse tutuklanmadı. Kimse haklarından mahrum kalmadı. Yasa tam olarak uygulandı" ifadelerini kullandı.

TUNUS'TA NE OLMUŞTU?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

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Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti. Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların Anayasa'ya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

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DÜNYA Planı daha büyük bir darbeydi: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe planı böyle ifşa oldu